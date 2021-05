¿Alguna vez has escuchado decir a alguien que las madres son quienes realmente llevan los pantalones en la casa? Dudo mucho que podamos diferir de esto porque ellas hacen más que cuidar a los hijos o preparar la comida, realizan tareas que la mayoría de las veces no vemos o simplemente pasamos por desapercibido porque es el día a día de la rutina, pero debemos admitir que son un gran pilar del hogar.

Dicen que madre solo hay una y sí, aunque es verdad, el cine se ha encargado de enseñarnos los diferentes tipos de madres que podemos encontrar. Por muchos años se representó a la figura materna como la persona que sólo se dedicaba a la casa y los hijos, pero los cineastas se han encargado de reivindicarla y celebrarla, creando historias que rompen con lo que conocemos o creemos y nos enseñan el verdadero significado de la maternidad.

Si aún no sabes cómo festejar el 10 de mayo, no te preocupes. Estas son 8 recomendaciones de películas que puedes ver con tu mamá, prepara unas palomitas, su bebida preferida, un lugar cómodo y no te olvides del personaje principal. ¡Listo! Haz que esta noche de películas con ella sea inolvidable.

Feliz día de la madre (2016)

Feliz día de la madre es de esas películas con historias agradables y pequeños enredos, narrada a través de 4 historias que se entrelazan.

Sandy (Jennifer Aniston) es una madre divorciada con dos hijos que lucha por hacer su papel de madre cuando su ex-marido se vuelve a casar con una mujer más joven. Miranda (Julia Roberts) una escritora muy famosa, soltera y sin compromiso que dio en adopción a su única hija, Jesse (Kate Hudson) que huye de sus propios padres y Bradley (Jason Sudekis) quien tras la muerte de su esposa teme que llegue el Día de la Madre, ya que será la primera vez que él y sus dos hijas lo pasarán sin ella.

Director: Gary Marshall

Elenco: Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson, Britt Robertson, Jason Sudeikis

Quédate a mi lado (1998)

Una de las películas más míticas de los años 90, la cual juega con un triángulo amoroso, pero no el que te imaginas. Susan Sarandon interpreta a Jackie, una madre divorciada con dos hijos quien, al ser diagnosticada con cáncer decide preparar a sus hijos para vivir con su exmarido y su novia Isabel (Julia Roberts).

Los problemas comienzan cuando Jackie, al no llevar una buena relación con Isabel, luchará por mantener su puesto de madre, mientras que Isabel hará todo lo posible por crear una buena relación con los hijos.

Director: Chris Columbus

Elenco: Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris

Un sueño posible (2009)

Sandra Bullock interpreta a Leigh Anne Tuohy, una diseñadora de interiores con carácter fuerte y madre de dos hijos. Una noche conoce a Michael (Quinton Aaron) un joven proveniente de una familia desintegrada que ha vivido la mayor parte de su vida en hogares de acogida y le ofrece un lugar para dormir, abriéndole las puertas de su casa. Leigh Anne al darse cuenta de la situación de Michael decide adoptarlo y ayudarlo a sobresalir en la vida.

Basada en el libro del periodista Michael Lewis, esta es una historia que demuestra hasta donde puede llegar el amor de una madre aunque la persona no sea de tu propia sangre.

Director: John Lee Hancock

Elenco: Sandra Bullock, Tim McGraw, Quinton Aaron, Kathy Bates

Un viernes de locos (2003)

La famosa frase “ponte en sus zapatos” cobra vida en esta película, basada en el libro homónimo de Mary Rodgers. Anna Coleman (Lindsay Lohan) es la típica adolescente de 15 años que se la vive peleando con su madre, Tess (Jamie Lee Curtis), una psicoterapeuta que se preocupa más por sus pacientes que por su hija.

Madre e hija intercambian sus roles, llevándolas a una serie de peripecias cómicas a, momentos extraños, pero sobretodo un entendimiento sobre cómo sus vidas no son tan fáciles como parece ni tan dispares.

Director: Mark Waters

Elenco: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon

Más que madres (2019)

Basada en la novela “Whatever Makes You Happy” de William Sutcliffe. Sigue la vida de Carol (Angela Bassett), Gillian (Patricia Arquette) y Helen (Felicity Huffman) tres amigas de toda la vida que se sienten abandonadas el día de las madres, por lo que deciden dejar su tranquilo barrio residencial para viajar a Nueva York y encontrarse con sus hijos.

Un viaje en el cual descubrirán que deben redefinir su relación con sus hijos, pero lo más importante reencontrarse a ellas mismas y hacer un cambio a su vida. Es una película honesta que muestra la complejidad de la vida después de la maternidad.

Director: Cindy Chupack

Elenco: Angela Bassett, Patricia Arquette, Felicity Huffman

El club de las madres rebeldes (2016)

Amy Mitchell (Mila Kunis) es una madre que cree tener todo bajo control, pero su vida es un acumulo de estrés por el trabajo, su matrimonio y el esfuerzo por educar a sus hijos. Cansada de cumplir las expectativas de los demás y al borde del colapso decide unirse a otras dos madres, Kiki (Kristen Bell) y Carla (Kathryn Hahn) en una aventura que las llevará a convertirse en madres rebeldes.

Directora: Jon Lucas & Scott Moore

Elenco: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate

Juno (2007)

Una película que inicialmente parece una comedia ligera se transforma en una experiencia cinematográfica llena de personajes que terminamos queriendo. Elliot Page interpreta a Juno, una joven de 16 años quien decide que es hora de experimentar el sexo y recluta a su mejor amigo Paulie (Michael Cera) en dicho proyecto.

Juno termina embarazada y lo primero que piensa es abortar, pero el viaje a la clínica la hacen cambiar de opinión, sin embargo, sabe que no puede hacerse cargo del bebé y toma la decisión de darlo en adopción. Es cuando conoce a Vanessa (Jennifer Garner) y Mark (Jason Bateman), una pareja que parece tener la vida “perfecta” y su encuentro con Juno los transforma en formas que nunca se hubieran imaginado.

Diablo Cody ganó un Oscar al mejor guion original, mientras que Elliot Page y Jason Reitman recibieron también nominaciones por actuación y dirección.

Director: Jason Reitman

Elenco: Elliot Page, Jennifer Garner, Jason Bateman, Allison Janney, Michael Cera

Todo sobre mi madre (1999)

Manuela (Cecilia Roth) es una madre que vive con su hijo Esteban (Eloy Azorín) a quien adora, pero cuando Esteban pierde la vida en un accidente, Manuela no logra recuperarse y en lugar de emprender un viaje hacia el futuro, regresa al pasado en busca del padre de su hijo. Todavía llena de dolor, se lanza a una misión que no será fácil y la cual no necesariamente le traerá paz, sino más dolor.

Todo sobre mi madre es una de las mejores películas del aclamado cineasta español Pedro Almodóvar que ganó un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA a la mejor película extranjera.

Director: Pedro Almodóvar

Elenco: Cecilia Roth, Penélope Cruz, Marisa Paredes, Antonia San Juan

rrg