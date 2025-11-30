4 de diciembre: Día internacional de los bancos

El próximo jueves 4 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Bancos, una fecha instaurada por la Naciones Unidas (ONU) para reconocer el papel clave de la banca mundial en el desarrollo sostenible.

Para este año, la ONU enfatiza en la urgencia de financiar un planeta habitable, cerrar las brechas de financiamiento de los objetivos globales y promover unas finanzas inclusivas y resilientes.

¿Por qué existe este día?

La ONU declaró el 4 de diciembre como Día Internacional de los Bancos mediante la resolución 74/245, adoptada en 2019. Esta efeméride busca reconocer la labor de los bancos multilaterales, los bancos internacionales de desarrollo y los sistemas bancarios nacionales que financian proyectos para promover el bienestar social, la igualdad, la educación, infraestructura y el combate al cambio climático.

Lejos de considerarlos sólo como intermediarios financieros, la intención es visibilizar cómo las instituciones bancarias pueden ser motores de desarrollo sostenible, a través de alianzas globales, inversión responsable e inclusión financiera.

Es importante saber que, aunque se celebre este día en el país, las instituciones bancarias seguirán operando con normalidad, ya que no es un día de descanso oficial tomado en cuenta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Contexto global

Este día representa una llamada de atención global para que bancos, gobiernos y la sociedad civil cooperen en cerrar la brecha de financiamiento que hay hacia los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros compromisos ambientales y sociales.

En el caso de los países en desarrollo, el reto consiste en que el sistema bancario ofrezca oportunidades reales de financiamiento inclusivo, créditos responsables, inversión social y ambiental, así como el acceso financiero para los sectores vulnerables.

Todo ello se traduce en mejores oportunidades de vivienda, educación, salud e infraestructura, así como en la reducción de desigualdades.