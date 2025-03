¡Si eres una persona muy sensible, este video no es para ti!



Te contamos la historia original de Blancanieves, incluyendo lo que Disney no quiso mostrarte. Si creías que Blancanieves era un lindo cuento de hadas de Disney para toda la familia, aquí descubrirás lo brutal que es en realidad la historia original de los hermanos Grimm. ¿Sabías esto?