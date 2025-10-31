La operación policial más letal de Río de Janeiro

64 muertos en la mayor operación policial contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro. Unos 2.500 policías armados entraron en dos favelas al norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales. El gobernador conservador Cláudio Castro informó de que la "mayor" operación policial de este tipo en Rio dejó un total de 81 personas detenidas, al menos 60 sospechosos muertos y lamentó el deceso de cuatro policías.

