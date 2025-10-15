Un año de Sheinbaum con avances e interrogantes

En su primer año de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum logra mantener una aprobación de cerca del 80% gracias a la creación de empleo, el aumento de salarios y la entrega de programas sociales. Pese a hacer frente a la incertidumbre económica con mayor inversión extranjera, el elevado déficit fiscal le impide dinamizar la economía y su crecimiento se limitará alrededor del 1 %. Incluso con una reducción del 25 % de homicidios dolosos, se mantienen altos delitos como la desaparición y la extorsión, por lo que la inseguridad sigue siendo la gran preocupación de la población y el mayor desafío de su mandato.

