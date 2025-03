¿Cómo trabajar con Inteligencia Artificial? Esto opinan los expertos

La inteligencia artificial (IA), sobre todo con la aparición de las interfaces conversacionales o chatbots, como ChatGPT, Copilot y Deepseek, se ha convertido en una herramienta para la innovación y la eficiencia, entender cómo integrarla en el ámbito laboral y personal es importante.

Durante el panel Oportunidades y desafíos de la aplicabilidad de la IA en lo cotidiano, organizado por Ernst & Young, Microsoft y The Trust for the Americas, expertos en tecnología compartieron sus perspectivas sobre cómo trabajar con IA, las habilidades necesarias para trabajar en este campo y los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones.

En el panel participaron Sebastián Ayala, de Microsoft; Mathew Alexander y Danielle Morris, de Ernst & Young; y Rafael Ventura, también de Microsoft. Cada uno de ellos, desde su experiencia, ofreció ideas sobre cómo la inteligencia artificial está transformando industrias y cómo las personas pueden adaptarse a estos cambios.

IA como copiloto

Sebastián Ayala, ingeniero en sistemas computacionales y líder en el equipo de finanzas de Microsoft, dijo que la IA no debe verse como un reemplazo de las capacidades humanas, sino como una herramienta que amplía nuestras habilidades.

"La responsabilidad sigue en nosotros, pero podemos extender nuestras capacidades con alguien que nos apoye en nuestros sentidos y razonamiento", dijo.

Ayala comparó el uso de la IA con un copiloto en un avión: no toma el control, pero facilita la navegación y la toma de decisiones.

Mathew Alexander, líder de Relaciones Estratégicas de Operaciones Globales de Ernst & Young, coincidió en esta visión y compartió cómo su hijo utiliza herramientas como Microsoft Copilot para estudiar en la universidad.

"Puedes usarla para revisar datos, escribir códigos, gestionar proyectos e incluso para mejorar tu currículum", dijo.

Alexander enfatizó que la clave está en hacer preguntas inteligentes y utilizar la IA como una guía para alcanzar objetivos.

Habilidades

Danielle Morris, gerente senior de consultoría en tecnología de Ernst & Young, advirtió a los jóvenes que las habilidades más valoradas en el ámbito de la IA no son necesariamente técnicas, sino aquellas relacionadas con la curiosidad, la proactividad y la resiliencia.

"Buscamos personas que simplifiquen problemas complejos, que hagan preguntas y que no tengan miedo al fracaso", afirmó.

Morris también habló sobre la importancia de la diversidad de pensamiento, ya que las soluciones más innovadoras suelen surgir de equipos con perspectivas diferentes, dijo.

Rafael Ventura, de Microsoft, añadió que la capacidad de aprender constantemente es fundamental.

"No importa si no eres un ingeniero; lo importante es tener la disposición de experimentar y adaptarte", dijo.

Ventura compartió su propia experiencia de transición desde la ingeniería civil hacia la tecnología, lo que demuestra que los caminos profesionales no siempre son lineales.

Danielle Morris explicó que herramientas como los chatbots pueden servir como punto de partida para proyectos artísticos o musicales y, en general, para potenciar la creatividad de quien la use.

"Puedes pedirle a la IA que te dé ideas iniciales, lo que te permite saltar a un nivel de creatividad que quizás no habías explorado antes", dijo.

Rafael Ventura, por su parte, sugirió que la IA puede liberar capacidad mental para enfocarse en problemas más complejos.

"No gastes tu creatividad en tareas que ya han sido resueltas; usa la IA para integrar soluciones existentes y enfócate en lo que realmente requiere innovación", dijo.

Recomendaciones

Al cierre del panel, los expertos compartieron consejos para los jóvenes que buscan abrirse camino en el mundo de la tecnología y la IA.

Sebastián Ayala instó a los estudiantes a ser curiosos y experimentar.

"Con internet y la IA, tenemos acceso a una cantidad increíble de información en un instante. Aprovechen eso", dijo.

Mathew Alexander enfatizó la importancia de la resiliencia. "Todos hemos cometido errores y enfrentado obstáculos, pero esos momentos son los que nos hacen más fuertes", aseguró. Danielle Morris animó a los jóvenes a seguir sus pasiones y no dejarse limitar por la falta de confianza en uno mismo.

"La falta de confianza puede ser tu mayor enemigo. Si crees en ti mismo, puedes lograr lo que te propongas", advirtió.

Los panelistas coincidieron en que la IA transformará todas las industrias en los próximos años. Sebastián Ayala mencionó que áreas como la biología, la medicina y la biomedicina tienen un potencial enorme gracias a la aplicación de tecnologías emergentes.

"No se trata solo de programación; se trata de aprender a aplicar estas herramientas a los problemas que nos apasionan", afirmó.

Trabajar con inteligencia artificial requiere una combinación de habilidades técnicas y blandas, una mentalidad abierta al aprendizaje constante y la disposición para experimentar y adaptarse.

"La IA es como un copiloto que nos ayuda a navegar, pero el control y la responsabilidad siempre estarán en nuestras manos", dijo Mathew Alexander.

