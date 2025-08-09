SpotiFy: estos son los nuevos precios y a partir de cuándo comenzarán a aplicarse en México

Spotify confirmó un nuevo aumento en las tarifas de sus planes Premium en México, el cual comenzará a aplicarse a partir del ciclo de facturación correspondiente a septiembre de 2025.

La plataforma explicó que esta actualización forma parte de una estrategia para mantener la calidad del servicio, permitir la incorporación de nuevas funciones, e innovar en su oferta para seguir brindando una experiencia personalizada de primera calidad

¿Cuáles serán los nuevos precios?

Se trata de un aumento que va desde 5 hasta 40 pesos, dependiendo del tipo de suscripción, una medida que se extiende más allá de México, ya que también incluye a otros países como Argentina, Colombia, países de Europa, Medio Oriente, África, Asia y Asia-Pacífico:

Premium Individual. Costo nuevo: $139 MXN/mes (antes era de $129 pesos al mes).

Costo nuevo: $139 MXN/mes (antes era de $129 pesos al mes). Estudiantes. Costo nuevo: $74 MXN/mes (antes era de $69 pesos al mes).

Costo nuevo: $74 MXN/mes (antes era de $69 pesos al mes). Premium Duo. Costo nuevo: $189 pesos al mes (antes era de $169 pesos al mes).

Costo nuevo: $189 pesos al mes (antes era de $169 pesos al mes). Premium Familiar. Costo nuevo: $239 pesos al mes (antes era de $199 pesos al mes).

Los suscriptores recibirán un correo electrónico personalizado donde se detalla cuándo se aplicará el nuevo precio a su cuenta; quienes no deseen aceptar la nueva tarifa pueden cancelar su suscripción antes del inicio de su próximo periodo de facturación a través de la configuración de su cuenta.