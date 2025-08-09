Lectura 2:00 min
SpotiFy: estos son los nuevos precios y a partir de cuándo comenzarán a aplicarse en México
La plataforma de música anunció que el aumento es parte de una estrategia para mantener la calidad del servicio.
Spotify confirmó un nuevo aumento en las tarifas de sus planes Premium en México, el cual comenzará a aplicarse a partir del ciclo de facturación correspondiente a septiembre de 2025.
La plataforma explicó que esta actualización forma parte de una estrategia para mantener la calidad del servicio, permitir la incorporación de nuevas funciones, e innovar en su oferta para seguir brindando una experiencia personalizada de primera calidad
¿Cuáles serán los nuevos precios?
Se trata de un aumento que va desde 5 hasta 40 pesos, dependiendo del tipo de suscripción, una medida que se extiende más allá de México, ya que también incluye a otros países como Argentina, Colombia, países de Europa, Medio Oriente, África, Asia y Asia-Pacífico:
- Premium Individual. Costo nuevo: $139 MXN/mes (antes era de $129 pesos al mes).
- Estudiantes. Costo nuevo: $74 MXN/mes (antes era de $69 pesos al mes).
- Premium Duo. Costo nuevo: $189 pesos al mes (antes era de $169 pesos al mes).
- Premium Familiar. Costo nuevo: $239 pesos al mes (antes era de $199 pesos al mes).
Los suscriptores recibirán un correo electrónico personalizado donde se detalla cuándo se aplicará el nuevo precio a su cuenta; quienes no deseen aceptar la nueva tarifa pueden cancelar su suscripción antes del inicio de su próximo periodo de facturación a través de la configuración de su cuenta.