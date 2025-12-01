Nvidia lanza software de código abierto para el desarrollo de vehículos autónomos

Nvidia publicó este lunes un nuevo software de código abierto destinado a acelerar el desarrollo de vehículos autónomos utilizando algunas de las técnicas de "razonamiento" más recientes de la inteligencia artificial.

Nvidia se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo gracias a que sus chips son fundamentales para el desarrollo de la ia. Pero la empresa también mantiene una rama de investigación que libera software de IA de código abierto que otros, como Palantir Technologies, pueden adoptar.

Este lunes, Nvidia lanzó Alpamayo-R1 para vehículos autoconducidos. El software es lo que se conoce como un modelo de IA de "visión-lenguaje-acción", lo que significa que el vehículo autónomo traduce lo que sus bancos de sensores ven en la carretera en una descripción mediante lenguaje natural.

El gran avance del Alpamayo, que debe su nombre a una montaña de Perú especialmente difícil de escalar, es que piensa en voz alta para sí mismo mientras planifica su ruta por el mundo.

Por ejemplo, si el automóvil ve una bicisenda, indicará que lo ve y que está ajustando el rumbo.

La mayoría de los programas anteriores de conducción autónoma tenían limitaciones a la hora de explicar por qué el vehículo elegía un camino determinado, lo que dificultaba a los ingenieros entender qué había que arreglar para que fueran más seguros.

"Una de las principales motivaciones para hacer esto abierto es que los desarrolladores e investigadores puedan (...) entender cómo funcionan estos modelos para que podamos, como industria, llegar a formas estándar de evaluar cómo funcionan", dijo a Reuters Katie Young, directora de marketing para la empresa de automoción de Nvidia.