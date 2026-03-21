Netflix sube precios: estas serán las nuevas tarifas a partir de abril en México

La popular plataforma de streaming Netflix anunció que tendrá un ajuste en las tarifas de sus planes de suscripción en México, una medida que impactará a millones de usuarios del país a partir de la segunda mitad de abril de este año.

Este aumento de precio busca equilibrar la inversión en contenido y en mejoras tecnológicas, aunque también generó inquietud entre los suscriptores que ya cuentan con un gasto recurrente por entretenimiento digital.

Ajuste de tarifas

De acuerdo con los avisos que miles de usuarios comenzaron a recibir vía correo electrónico, los nuevos costos se aplicarán gradualmente dependiendo del ciclo de facturación de cada cuenta, y los ajustes comenzarán a reflejarse en los cobros mensuales a partir del 13 de abril de 2026.

Netflix detalló que todos sus planes disponibles en México verán un incremento, con variaciones de entre 20 y 40 pesos mensuales, según la modalidad contratada, de tal forma que los nuevos precios quedarán de la siguiente forma:

Plan estándar con anuncios : pasa de 119 a 139 pesos al mes.

Plan estándar sin anuncios : sube de 249 a 269 pesos mensuales.

Plan premium: aumenta de 329 a 369 pesos mensuales.

Este aumento afecta tanto a quienes tienen contrataciones activas como a nuevos suscriptores, quienes verán reflejados los nuevos costos desde su próxima facturación después de la fecha señalada.

Además de los planes principales, Netflix también ajustó el costo de los llamados “miembros extra”, es decir, los perfiles adicionales que se pueden añadir en una misma cuenta fuera del hogar principal. A partir de abril de 2026, agregar un usuario extra tendrá un costo adicional de 10 pesos más por cada miembro, tanto en planes con anuncios como sin anuncios.

¿Cuáles son las razones?

Aunque la compañía no ha justificado el ajuste, expertos y analistas del sector señalan que este tipo de cambios suele responder a la necesidad de financiar inversiones en contenido original, mejoras tecnológicas y expansión del catálogo, así como para cubrir costos operativos crecientes ante la competencia de otras plataformas de streaming.

Netflix notificará con antelación a los usuarios antes de que el nuevo cobro se refleje en su recibo mensual, ya sea mediante correo electrónico o a través de la propia aplicación, lo que permitirá a los suscriptores conocer el nuevo precio antes de su siguiente pago.