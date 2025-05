México, entre los más optimistas sobre IA en educación, pero 51% de estudiantes no sabe usarla

México se ubica entre los países más entusiastas respecto al impacto de la Inteligencia Artificial en la educación. Sin embargo, el optimismo convive con una brecha significativa de comprensión y habilidades, ya que más de la mitad de los estudiantes en el país admite no saber cómo utilizarla adecuadamente.

Según la encuesta internacional Crossroads: Navigating the Intersection of AI and Academia, elaborada por la compa Turnitin en colaboración con Vanson Bourne, 85% de los encuestados mexicanos (estudiantes, educadores y administradores académicos) se siente optimista sobre el papel que la IA jugará en el ámbito educativo. Esta cifra coloca a México, junto con India, a la cabeza del entusiasmo global frente a esta tecnología. El promedio mundial de optimismo se situó en 78 por ciento.

Este entusiasmo se ve matizado por desafíos de implementación y comprensión. La mitad de los encuestados mexicanos reconoció no saber cómo obtener el mayor beneficio de la IA en su rol académico o profesional. Esta proporción es superior al promedio global, que se ubicó en 45 por ciento.

El estudio, realizado en agosto de 2024, recopiló opiniones de 3,500 personas en seis países: México, India, Estados Unidos, Reino Unido/Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. México contó con una muestra de 700 participantes.

Ética

Una de las preocupaciones identificadas en el informe es la ambigüedad sobre los límites éticos del uso de IA en el entorno educativo. Si bien se reconoce su potencial para mejorar la enseñanza, muchos temen que se convierta en una herramienta para el plagio o la evasión de responsabilidades académicas.

Esta preocupación es especialmente pronunciada entre los estudiantes: 64% expresó inquietud por el uso de la IA, una proporción mayor que la de los educadores (50%) y administradores (41 por ciento).

Otro dato del informe es el impacto emocional y cognitivo que genera el acceso a esta tecnología. En México, 62% de los consultados manifestó sentirse abrumado por la disponibilidad y el volumen de herramientas de IA, una cifra que, si bien es inferior al promedio global de 74%, indica un nivel considerable de saturación informativa.

El reto para México no es sólo mantener su optimismo frente a esta tecnología, sino traducirlo en habilidades concretas y marcos normativos claros que eviten los riesgos de mal uso.

La alfabetización digital, la capacitación docente y la formulación de políticas institucionales claras sobre el uso de IA en procesos académicos pueden ayudar a capitalizar el potencial de esta tecnología sin comprometer la integridad educativa.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx