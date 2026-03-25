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Jurado declara a Meta y YouTube responsables en juicio por adicción a las redes sociales

Un jurado de Los Ángeles determinó este miércoles que Meta y YouTube son responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales y ordenó a las empresas pagar tres millones de dólares por daños.

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Foto: ReutersREUTERS

AFP

Un jurado de Los Ángeles determinó este miércoles que Meta y YouTube son responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales y ordenó a las empresas pagar tres millones de dólares por daños.

Este veredicto histórico podría redefinir la forma en que el sector tecnológico afronta la responsabilidad legal por la salud mental de sus usuarios jóvenes.

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