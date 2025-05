IAB Conecta 2025: celebra dos décadas de ideas que han definido la industria publicitaria en México

Ciudad de México. Con un enfoque alineado a la autenticidad, la tecnología y la integración de medios, IAB Conecta 2025 concluyó este jueves 22 de mayo en Expo Santa Fe. En su vigésima edición, el evento reunió a más de 3600 asistentes, entre los que destacaron líderes de marcas, agencias, plataformas tecnológicas y medios para compartir visiones, casos de éxito y tendencias clave en más de 30 conferencias, paneles y showcases.

El evento se desarrolló a través de tres escenarios principales —Evolution Stage, Spiring Stage y Vision Stage— cada uno con una curaduría de contenido distintiva que permitió abordar la transformación digital de la industria desde diversas perspectivas.

En el Evolution Stage, los asistentes tuvieron la oportunidad de profundizar en temas clave como la representación en la publicidad global, así como de obtener una visión integral del ecosistema digital en México, de la mano de IAB México. Este escenario también fue sede de un conversatorio entre destacados directores de marketing, quienes compartieron sus perspectivas sobre los desafíos y oportunidades de la industria. Entre los participantes se encontraban Marco Casarín, director general de Meta México; Marta García Alonso, vicepresidenta de marketing y CMO en HEINEKEN México; Andreia Morelli, vicepresidenta de Charge Products & Marketing en American Express México; y Xiomara Martín Matos, representante de Leading Women México.

En este escenario se ofrecieron ponencias magistrales de alto nivel con líderes como Ricardo Carvajal de Walmart Connect y Taide Guajardo de P&G Europa. También se abordaron innovaciones en inteligencia artificial aplicada a la publicidad, con intervenciones de referentes como Monique Pintarelli de X, entre otros expertos que delinearon el rumbo de las tendencias emergentes en el sector.

Por su parte, el Spiring Stage se enfocó en la evolución técnica y táctica del marketing digital. Este espacio reunió paneles y showcases donde se discutieron desde la transformación del storytelling por parte de los publishers hasta la automatización en agencias con IA, la experiencia de audio en retail, y la eliminación de cookies como oportunidad para redefinir la lealtad del consumidor. Panelistas de empresas como Amazon Ads, SAP, Uber, Office Depot, y OXXO compartieron estudios de caso y herramientas prácticas para adaptar estrategias a un entorno mediático más preciso, emocional y centrado en datos.

El Vision Stage ofreció una mirada al futuro del marketing digital y la comunicación publicitaria, poniendo énfasis en innovación, liderazgo y tecnología emergente. Este escenario presentó temas como el liderazgo multidisciplinario catalizado por IA, el retail media omnicanal, y el rol transformador del streaming en el comportamiento del consumidor. Voceros de Microsoft, Samsung Ads, Disney, y Globant Gut abordaron el impacto de la inteligencia artificial, el ecommerce integrado y el CTV como plataforma clave en la nueva era de conexión con audiencias.

Premios IAB Mixx México 2025

Uno de los momentos más esperados del evento fue la entrega de los Premios IAB Mixx México 2025. Este certamen, reconocido como el más importante del país en publicidad digital, evaluó más de 245 campañas inscritas por agencias y marcas, seleccionadas por un jurado compuesto por más de 65 expertos del sector. En total, se otorgaron 34 metales: 3 oros, 11 platas y 20 bronces.

Este año, los tres premios Oro fueron otorgados a campañas destacadas en distintas categorías, demostrando la diversidad y creatividad de la industria:

Content for User Engagement: W1NG COD3S, de la agencia Havas HOY

W1NG COD3S, de la agencia Havas HOY Influencer and Talent: CHECOLAND, de Wieden+Kennedy

CHECOLAND, de Wieden+Kennedy Gaming: The Cheapest Transfers, de Terán TBWA

Se reconocieron cuatro iniciativas con premios en categorías especiales. Código Indio recibió el galardón a Diversidad e Inclusión, mientras que The Cheapest Transfers fue distinguida como Best in Show. La agencia Terán TBWA fue nombrada Agencia del Año y Bodega Aurrerá se llevó el título de Anunciante del Año, consolidando su liderazgo en el panorama publicitario.