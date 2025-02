¿Qué aplicaciones muestran Golfo de México y cuáles Golfo de América?

El nombre de un cuerpo de agua causa controversias al interior de la Casa Blanca y en el mundo. Empresas estadounidenses, como Google y Apple, han empezado a cambiar la nomenclatura de sus aplicaciones de mapas para reflejar los cambios derivados de las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente estadounidense Donald Trump que modifican el nombre del Golfo de México por Golfo de América o del Monte Denali, en Alaska, por Monte McKinley.

Dos reporteros de la agencia de noticias Associated Press (AP) fueron excluidos de una conferencia en la Oficina Oval porque la agencia no cambió el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América en su manual de estilo. En una carta a la jefa de Gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles, la directora de la agencia respondió que uno de los principios básicos de la Primera Enmienda estadounidense es que el gobierno no puede tomar represalias en contra de los medios de comunicación por lo que digan.

En un tuit, la tradicional Enciclopedia Britannica aseguró que seguiría usando el término Golfo de México en sus entradas por varias razones: debido a que atiende a una audiencia internacional, la mayoría de la cual se encuentra fuera de Estados Unidos; porque el Golfo de México es un cuerpo de agua internacional y la autoridad de Estados Unidos para cambiar su nombre es ambigua y también porque ese ha sido el nombre de ese cuerpo de agua por 425 años.

Mientras que aplicaciones como Google y Apple, al menos en territorio estadounidense, ya han cambiado el nombre del Golfo de México por el del Golfo de América, otras apps mantienen el nombre original de este cuerpo de agua con puertos lo mismo en Yucatán, Veracruz o Tamaulipas que en Florida, Texas y Luisiana.

¿Qué aplicaciones muestran el nombre Golfo de América?

En un comunicado, Google explicó que después del cambio del Golfo de México en el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos, la compañía decidió modificar los mapas de su aplicación Google Maps. Las aplicación muestra ahora tres versiones distintas, de acuerdo con dónde se encuentre el usuario.

Si se encuentra en Estados Unidos, mostrará Golfo de América.

Si se encuentra en México, mostrará Golfo de México.

Si se encuentra en cualquier otro país del mundo, mostrará ambos nombres.

Apple siguió a Google y también hizo el cambio en su aplicación Maps después de que el Sistema de Información de Nombres Geográficos estadounidenses hiciera la actualización. En el caso de Apple, todos los usuarios que se encuentren fuera de Estados Unidos seguirán viendo el nombre Golfo de América.

.

¿Dónde aparece Golfo de México?

Aunque no son las más populares, sí es mayor el número de aplicaciones en donde solo se muestra el nombre Golfo de México en todo el mundo. Bing Maps, la aplicación de mapas de Microsoft, es una de ellas, lo mismo que Petals de la china Huawei.

.

También ocurre así con la aplicación de código abierto OsmAnd y con la aplicación Maps.Me. Ambas muestran el nombre Golfo de México en su interfaz y se encuentran disponibles en las tiendas de aplicaciones tanto de Google como de Apple.

Además de sus versiones online, tanto Osmand como Maps.Me cuentan con versiones fuera de línea (offline) de sus mapas, por lo que es posible usarlas sin conexión a internet.

.

Ante el cuestionamiento de un reportero en una conferencia de prensa sobre la exclusión de la Associated Press (AP), la vocera presidencial estadounidense dijo que es un hecho que el nombre del cuerpo de agua que comparten Estados Unidos y México es Golfo de América. Sin embargo, la mayor parte del mundo no parece estar de acuerdo con esta afirmación o al menos muchas aplicaciones que mapean todo el planeta.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx