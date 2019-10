Brindar información de calidad y ayudar a que la gente tenga mayor conocimiento, ha sido uno de los objetivos de Wikipedia, por ello la compañía lanza Wiki Media, una red social que contribuya a tener información de calidad.

Durante su participación en World Business Forum; Super Minds, organizado por WOBI, Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, presentó la nueva red social, donde los algoritmos son optimizados a fin de que los usuarios obtengan buena información y la compartan.

Para ingresar a la plataforma es necesario registrarse y aunque se solicita un pago, este no es necesario, pues la política de la empresa es informar y no obtener ingresos económicos a partir de esta nueva red.

Detalló que para que la plataforma sea rentable, tan solo se requiere que uno de cada 200 usuarios done alguna cantidad monetaria, aunque Wales no precisó de cuánto tendría que ser el monto.

En la red social, wt.social pude leerse: “podemos construir una comunidad que no esté influenciada por los gobiernos y las empresas comerciales, para recuperar el poder de los hechos. Podemos generar una plataforma confiable basada en la comunidad que cambiará la forma en que el mundo consume información en línea”.

Los fracasos que llevaron a Wikipedia al éxito

En su ponencia, Wales también habló de los fracasos que ha enfrentado. El mundo del crecimiento parte de la idea colaborativa, de la calidad y de la curiosidad. Para llegar lejos le costó miles de fracasos que le hubieran gustado que fueran rápidos pero todo lo contrario, siempre le salieron fallas, nunca dejó de intentar y esto fue un proceso lento.

“Fracasar más rápido es la clave y algunos de mis fracasos duraron mucho tiempo. No hay que atare el ego, cómo emprendedor puede dejarte en parálisis, no sueñan o no pasan a la acción”.

La idea de tener una enciclopedia digital como tal no tuvo el éxito esperado, porque la premisa era que solo mentes brillantes alimentaran el sitio, cosa que imponía y la gente no se animaba a colaborar. La intimidación por la información era lo que los detenía.

Explicó que el mundo del periodismo joven esta en grandes problemas por la manera de cumplir en las casas editoriales; el periodismo de investigación no es rentable, se le tiene que parar a una persona por meses para que den información de calidad y esto a las empresas no les conviene porque estamos en un ecosistema de Redes Sociales, donde los sitios lo único que quieren es que regreses, que te vuelvas adicto, que des clicks más en lugar de que reflexiones.

Hoy en día, Wikipedia es el quinto sitio más popular a nivel mundial y no tienen promociones y considera que pagar para ranquear en las búsquedas no es de las cosas que recomienda.

La empresa se sostiene por donaciones, no hay promociones en el sitio, la gente paga por información de calidad. Lo que recomienda es hacer parte a los consumidores de tu proyecto. “Creamos Wikipedia para empoderar a todo el mundo y ahora sí somos un éxito”.