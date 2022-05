Conseguir que las empresas de su portafolio tengan un camino claro hacia la rentabilidad es la estrategia que el brazo regional del fondo japonés SoftBank está siguiendo, en un entorno de alta inflación y el consiguiente incremento en las tasas de interés de los bancos centrales, de acuerdo con Juan Franck, socio director de SoftBank en México.

La recomendación de SoftBank a las 80 startups latinoamericanas en las que ha invertido para sortear las aguas de la tormenta económica global es que se enfoquen en la rentabilidad unitaria del negocio para tener un camino claro a la rentabilidad consolidada.

Franck explica la rentabilidad unitaria como el valor que le aporta a la empresa la adquisición de un nuevo usuario en relación con el costo de adquisición de ese nuevo usuario. Mientras mayor sea el valor que genera un nuevo usuario en relación con su costo de adquisición, la escalabilidad permite que los costos fijos del negocio se diluyan.

“Los inversores tienen cada vez menos paciencia por alcanzar la rentabilidad y también por crecer a toda costa sin tener un camino a la rentabilidad claro”, dice Franck en entrevista.

Muchas de las empresas en las que ha invertido SoftBank, no sólo en América Latina sino a nivel global, no son rentables. Quizá uno de los casos que mejor ejemplifican este fenómeno es Uber, un gigante digital que opera en más de 70 países y que, sin embargo, aún no consigue generar ganancias para sus inversionistas.

Ciclos macroeconómicos

La caída de los principales índices tecnológicos a nivel global ha afectado las valuaciones de las empresas en el portafolio de SoftBank, lo que le ha llevado a registrar fuertes pérdidas en sus más recientes reportes financieros correspondientes al año fiscal que acaba de terminar.

Para Franck, esta situación es natural dentro de los ciclos macroeconómicos, ya que después de un ciclo creciente de casi 13 años en los mercados bursátiles, lo que está ocurriendo ahora es un aumento de la inflación y de las expectativas de inflación hacia el futuro, lo que conduce a una subida de las tasas de interés en todo el mundo.

“Al final, las valuaciones de las empresas son un descuento de la proyección de flujos de una empresa hacia adelante y ese descuento se hace usando una tasa de interés que, en la medida que va subiendo ese denominador, las valuaciones de las empresas van bajando y eso es algo natural que vamos a seguir viendo en las próximas décadas”, dice.

La estrategia de inversión de SoftBank en la región es a largo plazo: cinco, 10 o 20 años incluso. Esto aísla al fondo y a sus compañías, según Franck, de los problemas macroeconómicos, lo que les permite enfocarse en resolver los problemas que las startups buscan resolver con sus modelos de negocio.

“Vamos a seguir apoyando a estos emprendedores. Tenemos el capital para hacerlo y lo vamos a seguir haciendo porque creemos en la misión de transformación que estas empresas están haciendo”, dice

Softbank en datos

SoftBank llegó a la región en 2019. Primero, con un compromiso de capital de 5,000 millones de dólares del Latin America Fund , que luego expandió 3,000 millones de dólares más, en el Latin America Fund II. El fondo planea crecer sus recursos en América Latina en el corto y mediano plazo.

, que luego expandió 3,000 millones de dólares más, en el Latin America Fund II. El fondo planea crecer sus recursos en América Latina en el corto y mediano plazo. En total, SoftBank ha comprometido 8,000 millones de dólares en la región latinoamericana, de los cuales ha invertido 6,500 millones en 80 startups regionales como la colombiana Rappi , la argentina Ualá, la brasileña Vtex y los unicornios mexicanos Kavak , Bitso, Incode, Merama y Konfío.

, la argentina Ualá, la brasileña y los unicornios mexicanos , Bitso, Incode, Merama y Konfío. SoftBank dio a conocer el 12 de mayo que su Vision Fund, su fondo de inversión global, registró pérdidas de alrededor de 27,000 millones de dólares en el año fiscal que terminó en marzo del 2022. Las acciones de la compañía también se han desplomado a la mitad de su máximo alcanzado en febrero de 2021.

Tesis de inversión

Hace apenas unas semanas se anunció la salida de Shu Nyatta y de Paulo Passoni, dos de los socios directores de SoftBank en la región, quienes decidieron fundar su propio negocio. Meses atrás, el fondo también anunció la salida de Marcelo Claure, quien era considerado el artífice de muchas de las inversiones de SoftBank en América Latina.

Franck formó parte del equipo que levantó la oficina de SoftBank en México a la llegada del fondo a la región. Hace 10 años que invierte en emprendimientos del mercado latinoamericano y ahora dirige, junto con Alex Szapiro, en Brasil, la operación del fondo en México y América Latina.

La tesis de SoftBank para entrar a América Latina fue completar con el acceso a capital los pilares de la creación de grandes empresas: talento emprendedor y problemas grandes a resolver, como es el caso de la inclusión financiera.

“Lo que no había era acceso a capital. Antes del 2019, la inversión de riesgo en la región era de entre 1,000 y 2,000 millones de dólares y en 2021, llegó a los 17,000 millones de dólares”, dice.

Tercera Ola

El director regional del fondo fundado por Masayoshi Son asegura que México es el epicentro de la tercera ola de crecimiento de startups en América Latina. La primera estuvo ubicada en Argentina y produjo a grandes unicornios que ahora son empresas públicas, como Mercado Libre, Globant, Despegar y OLX.

La segunda ola estuvo protagonizada por Brasil, de donde surgieron compañías como Nubank, Vtex y Créditas, muchas de las cuales ya se encuentran enlistadas en el mercado bursátil. México es el escenario de la tercera ola, en la que ya se han generado unicornios, como Kavak, Bitso y Konfío.

Por el tamaño que las empresas en las que invierte pueden llegar a tener, SoftBank cree que su estrategia de salida en el mediano y largo plazo será en el mercado bursátil y de acuerdo con Juan Franck, el mercado mexicano es una tierra fértil para comenzar a ver este tipo de salidas. No obstante, el directivo no descarta oportunidades de consolidación a nivel global a través de ventas estratégicas a terceros.

