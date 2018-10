Los servicios de viaje, de transporte terrestre y de video bajo demanda están entre los que impulsan el crecimiento del comercio electrónico en México, según el más reciente estudio Retos del ecommerce en México 2018 de The Cocktail, que hace poco menos de un año fue adquirida por la agencia digital trasnacional Wunderman.

De acuerdo con el documento, en promedio, la participación de la compra online se divide en 27% para la categoría de productos, entre los que entran las verticales de moda, electrónicos y hogar, y 54% para el caso de los servicios, que incluyen a sectores como la banca, las telecomunicaciones y el transporte. Esto quiere decir que más de la mitad de las compras de comercio electrónico en México en el último año fueron de servicios y sólo una de cada tres de productos.

“Dividimos el reporte entre productos y servicios, justamente porque la diferencia en el journey del cliente hace que la relación sea distinta y lo que hemos visto es que el crecimiento general viene en buena medida explicado por el crecimiento del sector servicios”, dijo José María García-Hoz, director de The Cocktail.

García-Hoz hace referencia a los servicios de viaje que ofrecen compañías como Volaris, Trivago y Viva Aerobus; de transporte terrestre, con Uber y Cabify, al ser “México un país fundamental para ellos”, además del caso del video on demand, con plataformas como Netflix y Claro Video.

De acuerdo con el director de The Cocktail, las razones de esta prevalencia de los servicios sobre los productos se encuentran el que su adopción o contratación es inmediata, pues no se tiene que realizar ningún envío ni ninguna comprobación de pago; además de que en el caso de los productos, aun hay categorías que no inspiran mucha confianza entre la población, como los perecederos.

“Las plataformas de servicios modifican la experiencia del cliente. Contra los productos, la diferencia es que la experiencia es inmediata, la barrera de los envíos no existe, por eso en productos en en donde más retos tiene el comercio electrónico”, dijo.

En el caso de las categorías de transporte urbano, viajes y video, dos de cada tres contrataciones se realizan a través de un canal digital, según el estudio. El contraste con las diferentes categorías de productos pone en evidencia la sentencia de García Hoz, pues en el caso de la moda, los productos de electrónica y de cultura, que son los que más crecieron en este año, sólo uno de cada tres productos se vende a través de internet.

El estudio destaca también un crecimiento importante en categorías como las telecomunicaciones, el entretenimiento,, la banca y hasta los seguros, que registraron un crecimiento en su adopción por parte de los usuarios de 25% en este 2018.

El estudio está basando en una encuesta realizada a través de internet a 1,017 mexicanos y mexicanas de entre 18 y 55 años de edad y sus objetivos fueron tres:

Hacer un análisis demográfico de las personas que compran en internet. Identificar las categorías más compradas. Describir la experiencia del cliente al momento de comprar en internet.

De la misma forma que en el caso del reporte de la Asociación de Internet.mx, el estudio de The Cocktail considera servios de transporte terrestre o de video bajo demanda como categorías particulares del comercio electrónico en México, una práctica que no comparten quienes generan estadísticas oficiales en otros países, como es el caso de Estados Unidos, que solo incluye a los servicios de salud en este sector.

Desataca también que aunque el estudio considera a los servicios digitales de bancos como BBVA Bancomer, Santander, Citibanamex, Banorte y HSBC, deja fuera a empresas de tecnología financiera (fintech) que en muchos casos han relevado a la banca tradicional como forma de acceso al comercio digital.

El valor del comercio electrónico en México tuvo un crecimiento de 28.3% entre el 2015 y 2016, lo que representa el menor avance del sector en ocho años, al pasar de 257.09 millones de dólares en 2016 a 329.85 millones en 2017, según el más reciente estudio de la Asociación de Internet.mx sobre comercio electrónico correspondiente a 2016. De acuerdo con José María García-Hoz, la capacidad de los participantes del sector, como Mercado Libre; así como las inversiones que están realizando y puso de ejemplo la compra de Cornershop por parte de Walmart, harán que el comercio electrónico en México siga creciendo a doble digito.

"Lo que esperamos y lo que todo el mercado espera es que siga creciendo por encima de 30% anual”, dijo.

[email protected]