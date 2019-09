La Oficina de la Presidencia de la República omitió registrar en algún formato la conversación que mantuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, según se asentó en la respuesta a una solicitud de información de la que El Economista tiene copia.

En la respuesta a la solicitud de acceso a la información número 0210000198919 en la que se le pidió a la Oficina de la Presidencia de México las “grabaciones en video o audio, registro estenográfico, minuta y/o nota informativa de la reunión con Mark Elliot Zuckerberg y Andrés Manuel López Obrador”, la dependencia no halló ningún registro del acercamiento.

Según el documento, firmado por Juan Carlos Guerrero Torres, director de Análisis Jurídico y de Gestión Documental de la Presidencia de la República, la solicitud fue turnada a la Secretaría Particular del Presidente, a la Dirección General de Tecnologías de la Información y a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República.

A excepción del video publicado en la cuenta oficial de Twitter del presidente López Obrador, en el que puede verse al gobernante hablar con Zuckerberg a través de una videollamada, ni la secretaría ni la dirección ni la coordinación presentaron información alguna sobre el encuentro.

No hace falta viajar con frecuencia al extranjero, ahora podemos comunicarnos mediante videoconferencias. Así conversé el día de hoy con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y accionista de WhatsApp e Instagram. El tema es cumplir el compromiso de que haya internet para todos. pic.twitter.com/ELnLhwcLUB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 18 de junio de 2019

Los tres despachos de la Presidencia manifestaron lo mismo, que después de haber hecho “una búsqueda exhaustiva” en sus oficinas no encontraron documentos o registros administrativos relacionados con la información solicitada. Dos de ellos argumentaron que, pese al resultado de sus pesquisas, la declaración de inexistencia no procedía, porque no constaba que el registro de la reunión haya existido siquiera en sus archivos. Uno concluyó que no encontró la información solicitada porque “no se realizó ningún tipo de grabación, versión estenográfica o nota informativa de dicha reunión”.

Respuestas de la Oficina de la Presidencia:

1.- Respuesta de la Secretaría Particular del Presidente:

“A la fecha no se encontró documento físico o digital; así como registro de alguno de la información como lo requiere el solicitante; enfatizando que se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los archivos que la conforman sin encontrar dicho documento ni elemento alguno que permita advertir o suponer que la misma obró en los archivos de esta unidad”.

2.- Respuesta de la Dirección General de Tecnologías de la Información:

“Por medio de la presente y en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito hacer de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva en las oficinas de esta dirección general de tecnologías de la información, no se identificaron documentos y/o registros administrativos relacionados con la información solicitada”.

3.- Respuesta de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República:

“No se encontró en la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, grabación en video o audio, registro estenográfico, minuta y/o nota informativa de la reunión con Mark Elliot Zuckerberg; lo anterior toda vez que no se realizó ningún tipo de grabación, versión estenográfica o nota informativa de dicha reunión”.

El 18 de junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en su cuenta de Twitter un video que muestra una conversación por videoconferencia con el fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. En el video, López Obrador le dice a través de una pantalla a Zuckerberg que su intención es comunicar a todos los pueblos en México y que para lograr este objetivo el gobierno cuenta con la red eléctrica que cubre a 90% del territorio nacional.

“Nos importa mucho el apoyo de ustedes. Compartir este proyecto con los representantes de Facebook en México. Si tú lo consideras interesante, te invitamos a participar para poder hacer una sociedad. Sería algo extraordinario que Facebook ayudará en la conectividad en México, sobre todo en beneficio de los pobres”, le dijo el presidente a al director de Facebook.

Con la respuesta de la Presidencia quedan abiertas dudas acerca del contenido de la reunión entre el presidente de la República y el millonario fundador de Facebook, pero también otros datos, como la fecha exacta del encuentro, la relación de quienes fueron congregados al mismo y las conclusiones que resultaron de la conversación.

El Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, en su artículo 15, hace responsable a la Secretaria Particular del Presidente de atender a las solicitudes de información que le sean hechas de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información a través de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de la Oficina de la Presidencia. Las unidades administrativas de la Oficina de la Presidencia deben proporcionarle a esta unidad “oportunamente, con arreglo a la Ley, la información, datos o documentos que les requiera” para ejercer sus funciones en materia de transparencia y acceso a la información.

En su artículo 11, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información ordena a los sujetos obligados “a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable”; a la vez que en el Reglamento de la Oficina de la Presidencia se hace recaer en la Coordinación de Crónica Presidencial la obligación de “dar puntual seguimiento a las actividades del Presidente para recopilar los materiales y generar los contenidos para la integración de las publicaciones y las crónicas respectivas”, pero la solicitud no le fue turnada a esta unidad.

En sus conclusiones, la Secretaria Particular del Presidente vuelve a aludir al tuit del mandatario al reiterar que “en aras de Cumplir con el Principio de Máxima Publicidad”, proporciona un vínculo electrónico donde se puede encontrar información que puede ser de interés del solicitante.

[email protected]