No nos debería extrañar ver estas cosas porque ya nos ocurre con los teléfonos móviles, que a medida que van llegando nuevas versiones de iOS o Android, van quedando en la cuneta móviles que, por potencia de hardware, podrían seguir funcionando sin problemas.

Ahora le toca el turno a Netflix, que ha anunciado que a partir del próximo 1 de diciembre, habrá una nueva ola de televisores que dejarán de poder acceder a su aplicación. El mensaje que recibirán en sus televisores esos propietarios será bastante contundente:

Debido a limitaciones técnicas, Netflix ya no estará disponible en este dispositivo después del 1 de diciembre de 2019. Visita Netflix para ver una lista de los dispositivos compatibles".

Samsung, Roku y muchas más marcas

Por desgracia no existe un listado oficial del todo y lo mejor que podemos hacer es ir a la página oficial de Netflix para ver si nuestro modelo está entre las que todavía tendrán soporte a partir del 1 de diciembre. De no ser así, tendrás que buscar alternativas para seguir disfrutando de series y películas sin problemas,como es adquirir un Chromecast de Google, un Fire TV Stick de Amazon, un Apple TV, o en consolas como PS3, PS4 y Xbox One.

Aunque hay marcas que sí han publicado exactamente los modelos que dejarán de funcionar, como es el caso de Roku, Samsung, sin embargo, solo da unas pequeñas pistas que tendremos que desentrañar nosotros. Por ejemplo, hablan de que pierden Netflix todas sus Smart TV de 2010 y 2011 que tengan en su código de modelo las letras C y D. Por lo que el abanico que se abre es realmente amplio.

Aunque nos asalta una duda, ¿realmente estas televisiones no tienen capacidad de hardware para seguir accediendo a la plataforma? ¿Un 30 de noviembre sí pueden hacerlo y un 1 de diciembre no? Desde Netflix hablan de que "dadas las limitaciones técnicas del dispositivo, el mismo ya no podrá reproducir contenido de Netflix en streaming tras la fecha indicada" e indican que "para seguir viendo contenido en streaming tendrás que cambiarte a un dispositivo compatible".