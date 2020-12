Desde mediados de noviembre, con la apertura de la ventana oficial de fichajes, es una época agitada en la escena profesional del videojuego League of Legends entre rumores, anuncios de traspasos y renovación de contratos porque, al igual que pasa en el fútbol, el mercado de los eSports también vive al ritmo del 'mercato'.

Es 'El' fichaje del año en el mundo del eSport: el croata Luka 'Perkz' Perkovic, una de las estrellas del popular League of Legends y líder del equipo G2, ha abandonado la estructura europea para unirse a Cloud9 y el lucrativo campeonato norteamericano.

Efecto dominó: el sueco Martin 'Rekkles' Larsson llega a G2 procedente de su rival Fnatic, que a su vez ha fichado a uno de los llamados a ser estrellas en un futuro a corto plazo, el alemán Elias Lipp, alias 'Upset', del equipo Astralis.

Hace 20 años, 'Perkz', 'Rekkles' o 'Upset' no habrían sido objeto de negociaciones intensas. En esa época, la remuneración de los jugadores procedía sobre todo de los premios de las competiciones y, con mucha suerte, percibían un mini-salario.

Pero actualmente, "llevamos una década de competiciones del League of legends, casi 20 años en el Counter-Strike. Los jugadores y sus familias comienzan a decirse que quizás pueden hacer una carrera deportiva", explica a la AFP Martin 'Krok' Berthelot, comentarista del League of legends o 'LoL' para los seguidores, y especialista del 'mercato'.

Esto ha dado paso a un verdadero mercado de jugadores, que están más cotizados y los que alcanzan el estatuto de estrellas pueden elegir entre diferentes ofertas.

Los agentes, nuevos actores

El salario de 'Perkz' en su nuevo equipo no se ha desvelado, pero según el periodista Jakob Wolf, origen de varias primicias en los eSports, podría cobrar unos tres millones de euros anuales (3.64 millones de dólares), lo que convertiría al croata en uno de los 'gamers' profesionales mejor pagados del mundo.

Este monto espectacular, no obstante, no tiene nada que ver con el sueldo medio. "Según las informaciones que he podido obtener, un debutante en la LEC (el campeonato europeo del LoL) comenzaría ganando entre 70,000 y 125,000 euros anuales y un jugador medio de 200,000 a 300,000 euros", estima 'Krok'. "No es aún la efervescencia del fútbol, pero sobrepasa a muchos otros deportes que conocemos".

Unas sumas importantes a las que, habitualmente, hay que descontar un porcentaje que los 'gamers' pagan a sus agentes... porque, como en el fútbol, el desarrollo del 'mercato' en el eSport ha dado lugar a la aparición de estos nuevos actores.

"Es un oficio bastante reciente en el eSport", explica Nathan Laprade, agente de jugadores desde hace un lustro. "Hace unos años, la llegada de los agentes fue más bien una mala noticia para los equipos porque, hasta entonces, podían imponer las condiciones que querían a los jugadores. Ahora que hay agentes, vamos a mirar las cifras y las cláusulas más atentamente para que se hagan las cosas bien".

Si el mercado de fichajes parece cada vez más estructurado, el nivel de regularización difiere drásticamente de un juego a otro.

"El Far West"

El 'mercato' del LoL, por ejemplo, está controlado completamente por su editor Riot Games, y en muchos puntos se parece al futbolístico, con un periodo para los traspasos al final de cada temporada y unas reglas estrictas a respetar.

"El modelo Riot es el más regularizado, el más estructurado, el más maduro", estima Fabien Devide, patrón de Vitality, el principal equipo en Francia. "Es incluso demasiado conservador, a veces nos gustaría darnos el lujo de ir a fichar a un jugador en plena temporada. Las reglas tienen sus límites, pero es el sistema más seguro y el más calmado", añade.

En otros juegos, en cambio, en ausencia de una autoridad reguladora, los cambios y los fichajes pueden darse en cualquier momento. "Es un poco el 'Far West' en lo que se refiere a traspasos", dice Devide. "En el 'Counter-Strike', por ejemplo, puedes negociar con los jugadores sin el consentimiento del equipo, aunque existe un pacto de caballeros y no se hace".

Pese a la creciente profesionalización del sector, quedan cosas por mejoras. "Una de ellas es la remuneración a los clubes formadores", según 'Krok'. "Creo que llevará un tiempo todavía para que se aplique", añade.