“Tuve la fortuna de pasar por las crisis de 2000 y de 2008, pero eso realmente no ha ayudado, porque esto es una locura. Jamás había visto una situación así. Pienso que el componente más difícil es que en realidad no sabemos qué va a pasar; así que todos nuestros negocios, ya sea que hayamos tenido factores adversos o ventajosos en los últimos 12 meses, no sabemos qué va a pasar. Es realmente frustrante dirigir un negocio en esta situación”, dijo Sergio Furio, director ejecutivo y fundador de Creditas, una de las mayores empresas fintech de Brasil, que ha incursionado en el sector del proptech, aquellas compañías dedicadas al desarrollo de productos tecnológicos orientados al sector inmobiliario.

Pese a la incertidumbre expresada por Furio, para varias de estas plataformas, en México, la compra y renta de inmuebles ha comenzado a dar muestras de reactivación tras la caída en la demanda que supuso la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 entre la segunda quincena de marzo y los primeros 15 días de mayo de 2020.

El fondo de capital de riesgo Angel Ventures y el IDB Lab, laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organizaron una mesa redonda en la que representantes de este sector abordaron las estrategias que han seguido durante la pandemia de coronavirus y las que seguirán cuando la población de cada país regrese a lo que se ha denominado la nueva normalidad.

De acuerdo con Juan José Solórzano, director y fundador de Tu Cantón, una plataforma digital de asesoría en adquisición de vivienda en la Ciudad de México, la emergencia sanitaria ha provocado un descenso en la colocación de vivienda por parte de la empresa de 75% en el segmento de mayor valor; de 60% en el segmento medio y de 40% en el sector de la vivienda de bajo costo. La plataforma se ha enfocado en los segmentos de bajo costo, que ha sido el menos afectado.

“El mercado inmobiliario ha sido impactado por el lado de la demanda, al reducirse las transacciones desde que comenzó la crisis. No obstante, hemos seguido viendo interés de nuestros clientes, que creemos que deriva de que somos un jugador digital con una experiencia de compra principalmente digital para segmentos que han sido olvidados por la mayoría de los jugadores”, dijo Solorzano.

Para Ricardo Vaca, director de Operaciones de Homie, una plataforma digital de renta de vivienda sin garantía, aunque sí hubo una reducción en la demanda de renta de vivienda, la startup preveía que su mayor problema durante la emergencia sanitaria sería el impago por parte de los inquilinos; no obstante, Vaca admitió que el impacto fue menor al esperado.

“En semanas recientes, hemos visto un incremento en el movimiento de la gente que se muda de sus casas. Pero como nosotros garantizamos el pago de la renta, preveíamos que mucha gente iba a perder sus empleos y que muchos arrendatarios podrían dejar de pagar sus rentas de marzo, abril y mayo, pero afortunadamente el escenario no fue tan malo. Sí tuvimos algunos impagos, pero no fue tan malo como pensábamos”, dijo Vaca.

Firma electrónica, diferenciador

Uno de los factores que contribuirá a que las personas puedan rentar una vivienda en la Ciudad de México sin la necesidad de entrar en contacto físico con el arrendador o con alguna agencia inmobiliaria es la modificación al artículo 1803 del Código Civil que vino, en enero pasado, con la introducción de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.

La modificación a este artículo permite que el consentimiento legal en un acto como el arrendamiento de un inmueble pueda emitirse a través de medios digitales, como lo es la firma electrónica emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto incluye los contratos de arrendamiento que a partir de este año pueden firmarse de forma remota a través de la firma electrónica.

“Tan pronto como esta modificación fue hecha en México, activamos la posibilidad de integrar la firma electrónica a los contratos de arrendamiento; así que ahora con Homie puedes tener un proceso de compra totalmente digital. No necesitas tener contacto con nadie durante todo el proceso hasta que te entregan las llaves”, dijo.

Hasta el momento, desde abril pasado, cuando se convirtió en la primera compañía mexicana en ofrecer la firma remota de contratos de arrendamiento, Homie ha cerrado 300 contratos digitales, a lo que se ha sumado la solicitud a sus arrendadores para que realicen tours en video de las viviendas que desean rentar.

“Hemos logrado rentar entre 40 y 50 propiedades sin ningún tipo de contacto”, dijo.

Otras medidas

Para Tu Cantón, cuyo modelo de negocio es híbrido, ya que comienza a través de medios digitales pero requiere la visita de los compradores a las viviendas, algunas de las medidas que han resultado efectivas para mitigar el impacto de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 son:

Enfocar a las fuerzas de ventas a los segmentos menos afectados, esto ha podido demostrarse con un incremento en el portafolio de viviendas pese a la reducción de las viviendas con precios más altos.

Mantener la inversión en marketing al mismo tiempo que se recorta al equipo y el presupuesto de la plataforma.

Ofrecer un servicio de citas para visitar las viviendas.

Para Sergio Furio, de Creditas, una de las esperanzas del Proptech es que puede ayudar a reducir la especulación dentro del sector inmobiliario al aumentar la transparencia de las transacciones y al proveer liquidez a un activo no líquido. “Los bienes raíces son un activo no líquido y lo que todos nosotros hacemos es proveer liquidez a ese mercado, con esta liquidez se eliminan obstáculos en el flujo de información y la especulación cae porque estás haciendo al mercado más transparente”, dijo.

