La fintech Stori se convirtió en el noveno unicornio mexicano después de recibir una extensión de su ronda de inversión serie C por 50 millones de dólares de capital y 100 millones de dólares de deuda y alcanzar una valuación de 1,200 millones de dólares.

La startup sucede a Kavak, Bitso, Clip, Merama, Incode, Konfío, Clara y Nowports como la más reciente startup que alcanza una valuación de más de 1,000 millones de dólares en México.

La fintech que ofrece una tarjeta de crédito a quienes no cuentan con un historial crediticio o a quienes no tienen el mejor historial, con tasas de interés que van del 69 al 99%, recibió el financiamiento de BAI Capital, GIC y GGV Capital, junto con la participación de otros inversionistas existentes y nuevos, incluyendo Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital y Tresalia Capital.

Los recursos obtenidos en esta extensión de su serie C serán utilizados por Stori para crecer el número de clientes a los que atiende, que actualmente alcanza la cifra de 1.4 millones, para comenzar a expandir sus operaciones a otros países y para ampliar su portafolio de productos financieros, reveló Marlene Garayzar, directora de Gobernanza de Stori en entrevista con El Economista.

Stori es una sociedad financiera de objeto múltiple entidad no regulada (Sofom ENR) fundada en 2018 que, desde principios de 2020 ofrece una tarjeta de crédito Mastercard internacional con una línea de crédito inicial que va de 1,000 hasta 10,000 pesos, la cual crece según la capacidad de pago y el comportamiento del usuario. La tarjeta se entrega a 95% de quienes la soliciten aunque no tengan el mejor historial crediticio o carezcan de él.

“Lo que queremos es que, mediante el acceso a este producto, ellos puedan tener una primera o segunda oportunidad y que puedan sanar su historial crediticio”, dijo Garayzar.

En 2018, Stori levantó una ronda semilla por 1.5 millones de dólares. A esta le siguió una ronda serie A en 2020 por 15 millones de dólares y otros 32.5 millones de dólares en su serie B a principios de 2021. Apenas unos meses después, en octubre de 2021, la compañía levantó una megaronda serie C por 200 millones de dólares y ahora recibe, como parte de una extensión de su serie C, 50 millones de capital y otros 100 millones de deuda. En total, la compañía ha recibido alrededor de 400 millones de dólares de financiamiento.

La tarjeta de Stori también incluye una aplicación en la que sus clientes pueden hacer el pago de servicios de gobierno, transporte, telefonía fija y móvil, electricidad y suministro de agua y gas. El costo anual total (CAT) de sus tarjetas va del 93.77% al 162.84 por ciento.

