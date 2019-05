Para Google, la principal barrera a superar para que las personas comiencen a utilizar la nube es el aprendizaje de habilidades digitales y el conocimiento sobre cómo funciona esta tecnología. De acuerdo con Christin Parcerisa, gerente de comunicación de negocio y cloud en Google México, las empresas han limitado su conocimiento de habilidades digitales a su departamento de Tecnologías de la Información y para la compañía, su principal estrategia en este segmento es que el conocimiento de habilidades digitales permee a toda la organización, con el fin de que los planes de negocio involucren soluciones de tecnología, un proceso que puede llegar a tardar hasta 10 años.

“Queremos dar a conocer a las personas lo que la nube te ofrece. Estamos en una etapa en la que al ser una tecnología nueva y que está avanzando tan rápido, no se entiende muy bien qué es, ni cómo se puede utilizar. Vamos a estar desarrollando talleres públicos para enterarse de qué es y poder aprovecharlo más”, dijo Parcerisa a El Economista y añadió que la manera en la que Google ve a la nube va más allá del hardware y el software. “Vemos la nube como esa oportunidad que tenemos nosotros mismos para aprovechar la tecnología para hacer investigación”.

Por esta razón, Google desarrolló el reporte El futuro del cómputo en la nube, el cual está basado en una encuesta a 1,100 directivos de empresas principalmente de los sectores financieros, salud, retail y manufactura en 10 países del mundo —entre los que no está incluido México— con el fin de conocer cómo estaban utilizando el cómputo en la nube y cómo creen que la van a seguir utilizando en los próximos 10 años.

Entre los países en los que se ubican las empresas encuestadas está Brasil y de acuerdo con Parcerisa la manera en la que Brasil y México ha estado utilizando la nube es muy similar. “Muchos de los encuestados de Brasil coincidieron con los resultados generales, pues consideran que 47% de las empresas utiliza algún elemento de la nube para realizar sus procesos, ya sea algo muy sencillo como personalizar tu correo para hasta una solución de machine learning para los procesos de la empresa”, dijo.

Siguiendo el estudio, la directiva afirmó que 75% de los encuestados cree que, dentro de 10 años, utilizará la nube para la mayoría de los procesos, “porque los resultados de la nube están teniendo un impacto directo en sus ingresos”.

Para Parcerisa, el avance tecnológico usualmente viene aparejado de costos elevados para que las empresas sigan modernizando su infraestructura. Eso es algo que la nube viene a solucionar, que ya no tienes que hacer esas grandes inversiones ni grandes esfuerzos para poder actualizar tu infraestructura y seguir corriendo procesos al nivel que se requiere. Creo que eso es algo que beneficia a empresas sobre todo aquí en el país en donde la inversión en infraestructura puede ser complicada”.

Pese a que entre 2016 y 2018, Google invirtió 47,000 millones de dólares en la instalación de cables submarinos y la construcción de centros de datos y a que, para Parcerisa, la compañía está apostando en infraestructura, no se ve a México de forma particular en este sentido. “Muchas de las cosas que se hacen en Google no se ven tanto por país sino por región”, dijo e hizo referencia al cable submarino Curie que conecta a Chile, como representante de la región de América Latina, con California, en Estados Unidos.

Esto también se refleja en el hecho de que sólo 5% de las ganancias de la compañía corresponden a “Other Americas”, la región en la que está ubicado México, de acuerdo con su reporte financiero para el primer trimestre del 2019. Aunque la compañía no separa las ganancias que obtiene de acuerdo con los segmentos que opera.

Durante 2018, Google obtuvo 8.5% de la cuota de mercado de nube a nivel mundial, lo que lo coloca muy lejos de Amazon Web Services, que detenta un tercio del mercado (31.7%) y también de Microsoft Azure, que tiene 16.8 por ciento. A este respecto, la compañía sólo supera a Alibaba Cloud (4%) y a IBM, que tiene 3.8%, de acuerdo con Canalys. Esto no evita que en México, Google sea uno de los cinco principales proveedores del servicio de nube, junto a Amazon Web Services, IBM, Microsoft y Telmex, según información de la consultoría especializada en Tecnologías de la Información Select.

