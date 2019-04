Alphabet Inc, la matriz de Google, no pudo recoger los beneficios de una sólida economía que impulsó a sus rivales en el primer trimestre, lo que llevó el lunes a la compañía a presentar ingresos por debajo de las estimaciones de Wall Street.

Las acciones de Alphabet cayeron un 7% en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado tras terminar la sesión con un alza de 1.5% a un récord de 1,296.20 dólares.

La presidenta financiera de Alphabet, Ruth Porat, dijo a analistas que la compañía estaba experimentando con sus productos publicitarios por el cambio de los usuarios a dispositivos móviles y que, como resultado, estaba experimentando una volatilidad en los ingresos.

Las ventas de los teléfonos Pixel de Google también tuvieron dificultades por una competencia intensa en el mercado de dispositivos inteligentes premium, dijo.

Los principales competidores por gasto en publicidad como Facebook Inc, Snap Inc, Amazon.com Inc y Twitter Inc reportaron la semana pasada ingresos trimestrales por sobre o en línea con las expectativas de analistas.

Alphabet dijo que sus ingresos trimestrales subieron 17% frente al año pasado a 36,300 millones de dólares, frente a la estimación promedio de Wall Street de 37,300 millones de dólares, según datos de IBES de Refinitiv. Al tomar en cuenta las fluctuaciones cambiarias, las ventas crecieron un 19 por ciento.

El alza de 17% fue la menor en tres años y se compara con el 26% del mismo trimestre del año pasado. La compañía dijo que los clic pagados en sus productos bajaron 9% en comparación con el trimestre previo.

Los costos trimestrales aumentaron un 16.5% a 29,700 millones de dólares.

Los gastos han escalado más que los ingresos gran parte de los últimos dos años, preocupando a los inversores en medio del creciente escrutinio sobre las prácticas de privacidad de la firma y los esfuerzos para restringir publicidad en contenido potencialmente ofensivo.

Alrededor de un 84.5% de los ingresos provino del negocio de publicidad de Google, por debajo del 85.5% del mismo período del año pasado.

Los gastos de Alphabet incluyen una multa de la Comisión Europea de 1,700 millones de dólares por restricciones publicitarias anticompetitivas en los sitios web que utilizan sus búsquedas.

Incluyendo dicha multa, las utilidades de la firma alcanzaron los 6,700 millones de dólares, o 9.50 dólares por acción, frente a las estimaciones de analistas de 7,300 millones de dólares, o 10.48 dólares por papel.

Pero al excluir la multa, las ganancias fueron de 8,300 millones de dólares, o 11.90 dólares por acción, superando las estimaciones de analistas de 10.61 dólares por título.

