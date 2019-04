Viernes 26 de abril, 9 am. Miles de jóvenes hicieron varias horas de fila y algunos hasta durmieron fuera del salón principal de la Expo Guadalajara no para ver la nueva película de los Avengers sino para una clase de matemáticas impartida por el edutuber Julioprofe. El divulgador de la ciencia colombiano reunió a más de 5,000 asistentes para tratar de romper el récord Guinness de la clase más grande del mundo sobre la jerarquía de las cuatro operaciones básicas en matemáticas, aunque no se logró el objetivo, luego de que fueron descalificados algunos de los participantes.

Con esta actividad se inició el quinto y último día de actividades de la segunda edición de Jalisco Talent Land, que durante cinco días congregó a más de 60,000 asistentes de todas las edades para vivir esta experiencia con más de 1,700 horas de contenido.

Esta feria de innovación y emprendimiento ofrece una gran oferta de contenidos para todos los públicos. Hay conferencias dedicadas a temas de moda, emprendimiento, música, robótica, videojuegos, inteligencia artificial, talleres creativos. Las criptomonedas y el blockchain fue uno de los temas que predominaron entre los contenidos de los cinco días de actividades.

En esta edición, se impulsó un área dedicada a la intersección entre la tecnología y la agroindustria. Esta iniciativa que fue impulsada por el gobierno de Jalisco busca acercar a los jóvenes a que interesen en el desarrollo de tecnologías destinadas para mejorar el aprovechamiento de recursos en el campo y nutrir estos sectores. Uno de los proyectos que aquí se presentaron en un ecosistema de acuaponia, sufrió un pequeño desperfecto que ocasionó que unas carpas que se encontraban en este sistema autosustentable murieron durante uno de los días de exhibición.

Jalisco Talent Land por momentos se siente como la Comic Con, ese imán de los fanáticos del cómic, el manga y la fantasía. Por los pasillos de Jalisco Talent Land desfilan cosplayers vestidos de superhéroes, personajes del cine y la televisión o los cómics. Sin problemas podrás tomarte una foto con algún Spiderman o un Eso, el payaso. Camina unos metros más de la Expo Guadalajara y el recinto se convierte en una feria de trabajo donde los estudiantes pueden encontrar empleos en algunas de las compañías que se presentan en este evento.

Otro de los atractivos que hubo en esta edición fueron competencias de robots de sumo y vehículos autónomos y carreras con drones que ponen a prueba las habilidades de los jóvenes en las áreas de robótica e inteligencia artificial.

En esta segunda edición de Jalisco Talent Land se dedicó un gran espacio dedicado a los videojuegos, tanto en competencias de e-sports como pabellones de exhibición. Nintendo, la casa del fontanero más famoso del mundo, instaló por primera vez en casi una década un área para que los jóvenes pudieran tener un espacio lúdico y de esparcimiento. Aquí hubo demostraciones de videojuegos y también visores de realidad virtual o simuladores de autos, aunque para llegar a ellos hay que hacer largas filas de espera.

Luego está el espectáculo. Por las noches, los pasillos de este centro de convenciones se convierten en una fiesta donde hay música, torneos de videojuegos y aquí es donde se reencuentra son sus raíces del evento que fue el antecesor, Campus Party.

Las últimas ediciones de Campus Party todavía se sentía un encuentro donde los amantes de la tecnología y los geeks se congregaban para mostrar sus computadoras modificadas, uno podía encontrar venta de cómics, playeras, juguetes y hasta videojuegos clásicos del SNES, Sega Genesis o PlayStation de la primera generación.

Las estrellas de la ciencia y la tecnología

La presencia de divulgadores del conocimiento como Beakman, Julioprofe o Javier Santaolalla, que acercan el conocimiento a los jóvenes a través del humor, los cómics y la pasión por el aprendizaje fue uno de los atractivos principales de esta edición de Jalisco Talent Land. Estos tres personajes abarrotaron sus conferencias y provocaron entre los asistentes una euforia como si estuvieran en presencia de su estrella pop favorita.

Beakman, el científico de la bata verde y los pelos desaliñados más famoso de la televisión, regresó como uno de los personajes favoritos de este encuentro, para presentar un show de ciencia y humor sobre el cerebro humano. El propio Beakman lo describió como un show de comedia con malos dibujitos. Este divulgador de la ciencia es uno de los personajes favoritos de este evento y sigue emocionando a los no tan jóvenes que crecieron con el programa de televisón El Mundo de Beakman.

El campeón de ajedrez ruso Gary Kasparov relató durante su conferencia magistral sus experiencias con la super computadora de IBM Deep Blue y el futuro de la sinergía entre los humanos y las máquinas. Aunque su trato con la prensa dejó mucho que desear, es un personaje cuyas ideas siguen siendo valiosas para generar conversaciones sobre el futuro de la inteligencia artificial.

Los amantes de la exploración espacial pudieron escuchar las experiencias del primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, quien viajó al espacio en 1985 en una misión de la NASA. El doctor Neri Vela ha seguido de cerca los avances en la exploración espacial y sobre todo los planes que Estados Unidos tiene para regresar a las misiones en la Luna y en un futuro no tan lejano la llegada a Marte.

Randi Zuckerberg, fundadora de Zuckerberg Media y exjefa de mercadotecnia de Facebook, cerró las actividades del evento con un mensaje para que más mujeres entren al mundo de las ramas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eventos como Jalisco Talent Land, consideró la creadora de Facebook Live, son una gran plataforma para las futuras generaciones que impulsarán la innovación. “Ustedes son la nueva generación de personas guiando el camino del futuro”, dijo Zuckerberg.

Es casi imposible ver toda la oferta de contenidos que hay en este evento de tecnología que este año se extendió durante toda una semana para atraer más asistentes. Jalisco Talent Land tendrá el reto de renovarse y seguir proponiendo nuevos contenidos. Los vínculos que tenía con Campus Party cada vez se aleja más de aquellos encuentros entre geeks y a momentos se siente como una feria de trabajo que genera un choque cuando se topa uno con los cosplayers y las áreas de cómics y videojuegos. Uno de los grandes logros de este evento es que acerca a los jóvenes y al público mexicano a personalidades que están deseosos de compartir el conocimiento, que están ayudando a transformar el mundo y buscan inspirar a nuevas generaciones a generar un cambio positivo en el mundo.

