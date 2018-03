Sabemos perfectamente que en el mundo tecnológico, especialmente el mundo de los smartphones, hay infinidad de opciones para elegir con diseños atractivos para cada persona o grupo, que a veces nos impide encontrar dispositivos confiables o sin características únicas (léase explotar o doblarse); O simplemente no tenemos el dinero suficiente.

Nos dejaron en El Economista desde hace un rato el HTC Desire 10 y la verdad lo había olvidado. No por malo o falta de uso; es el celular que me hacía falta y no lo sabía.

Características:

Pantalla de 5.5 , 1280x720px

Procesador Snapdragon 400 4x1,6 Ghz

Memoria 2GB

Cámara frontal de 5MP y trasera de 13MP

Memoria interna de 16 GB

Memoria externa hasta 2 TB

Bateria de 2700mAh

Sonido Hi-res

HTC sense y HTC Connect

Lo primero que noté en el celular fue una especie de querer aparentar algo que no es, tiene filos dorados como si se tratase de una gama alta en un diseño algo robusto, oh y una cámara que sobresale demasiado. No integra lector de huella.

El costo del equipo es de 5,499 pesos y viene en dos colores: blanco y negro.

El procesador es propio de la gama media, así como la memoria RAM. Me sorprendió la capacidad de utilizar una memoria externa de 2 TB. La cámara de 13 MP que ya parece standard y su característica especial: un sistema de sonido Hi Res Audio me convencieron para probarlo.

Comencemos con el sistema de sonido HTC BoomSound, destacable pero no del todo perfecto, sólo suena la parte inferior. Te permite olvidar cargar las bocinas para tus reuniones porque es mucho más potente que el integrado en dispositivos de gama alta / media / baja.

Seguimos con la cámara; los 5 MP de frente que son suficiente para las selfies y videoconferencias, mientras que los 13 MP traseros son acordes al precio, deja que desear en situaciones de poca luz. En otras palabras, el dispositivo está pensado principalmente para música y fotografía / video con una pantalla que muestra colores más brillantes y contrastados, ideales para el entretenimiento diario.

Finalmente, en la parte de rendimiento funciona sin ningún problema bajo Android 6.0 y la interfaz permite realizar algunas tareas como leer noticias, reproducir música, consultar el clima o revisar Facebook sin desbloquear el teléfono. No experimenté ningún lag ni falta de iluminación en la pantalla, el sonido en llamada es claro y la recepción buena.

Para mi sorpresa, la batería tiene más duración de la que esperaba con la pantalla de 5.5 , y puedes activar el ahorro de energía que me permitió usar el dispositivo más como consola de videojuegos que como teléfono aún con la red móvil activada en todo momento.

Por lo tanto, se convirtió en el dispositivo que me hacía falta. Me permitió usarlo por largos periodos de tiempo u olvidar cargarlo hasta llegar a casa u oficina, al mismo tiempo que me ayudó a diferenciar entre mi celular personal y el de trabajo / ocio / entretenimiento.

De igual forma, es un buen dispositivo para los primerizos o quienes buscan algo bueno en cualquier situación a un bajo precio.

Lo que me gustó:

Batería y su ahorro de energía

Recepción

Capacidad de almacenamiento externo

Potencia del sonido

Gestos para desbloquear el dispositivo o iniciar la cámara

El dispositivo en color negro

Lo que no me gustó:

Cámara trasera sobresaliente en exceso

Apariencia de gama alta plástica

El sonido no es totalmente gradual, hay un pequeño salto cerca del máximo del volumen

