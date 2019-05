La decisión de Google de suspender los negocios con la compañía tecnológica china Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software ha provocado una gran incertidumbre entre los actuales propietarios de smartphones de la compañía asiática. No solo los de la marca Huawei, también los Honor, una segunda enseña de la empresa china. Aunque la información que ha trascendido siembra algunas dudas, aquí tratamos de aclarar algunas interrogantes sobre qué impacto puede tener en el cliente actual de móviles Huawei y si este tendrá opciones de hacer algún tipo de reclamación ante este inesperado cambio de reglas de juego.

¿Cómo podrá afectar la decisión de Google a los usuarios actuales de móviles Huawei?

Nada parece indicar por el momento que la decisión afecte a los terminales ya existentes, sino únicamente a los que se fabriquen y vendan tras la medida adoptada por Google. Cabe esperar que los usuarios de dispositivos Huawei existentes que ya tienen acceso a Google Play Store y a las aplicaciones de la compañía estadounidense, en principio, puedan seguir descargando las actualizaciones proporcionadas por Google. Un portavoz de Google ha aclarado, de hecho, que los móviles actuales de Huawei sí tendrán acceso a Google Play.

¿Puede tener algún impacto en mi móvil Huawei actual si decido alargar su vida útil durante varios años?

Falta que Google aclare con más detalle cómo aplicará la medida. La compañía estadounidense no ha precisado si las actualizaciones de Android estarán disponibles para los smartphones Huawei actuales. Y sin dichas actualizaciones, las cosas se complican, pues el terminal dejaría de ser seguro y, como dice un experto consultado, los usuarios podrían encontrarse “con que tiene un ladrilloen la mano”, dado que las apps también podrían dejar de funcionar correctamente. Android ha respondido a preguntas de usuarios en Twitter y ha asegurado que servicios como Google Play o Google Play Protect seguirán funcionando en los actuales dispositivos Huawei.

— ¿A quién podría reclamar el propietario de un teléfono inteligente actual de Huawei ante este cambio de reglas a mitad de juego?

Todo apunta a que el tema de las reclamaciones sería muy complejo, pues no se trata de una decisión tomada por Huawei, el fabricante de los terminales, que se ha encontrado una situación que escapa a su control. Por otro lado, Alphabet (matriz de Google) tampoco sería responsable, ya que según ha explicado ha adoptado la decisión por un imperativo legal y, si no lo hiciera, ella misma podría ser sancionada por la Administración de Estados Unidos. No obstante, desde Legatitas aconsejan a los dueños de móviles Huawei que presenten reclamaciones si se quedan sin servicios y actualizaciones de Android. Según un comunicado de esta compañía, los fabricantes de móviles no solo venden "el aparato físico" sino el sistema operativo, sin el cual el móvil no puede funcionar correctamente y explican que en la propia web de Huawei se indica que la garantía del producto abarca el funcionamiento del software.

¿Podría evitar de alguna forma Google esta imposición para evitar que como usuario tenga problemas?

Realmente, parece que solo hay una opción, y es que Google pida licencia al Departamento Comercial de Estados Unidos y, si este se lo da, pueda continuar con la relación que tenía hasta ahora con Huawei. Si fuera así, los usuarios seguirían disfrutando con normalidad de Android y de todos los servicios de Google y aplicaciones disponibles en su tienda Google Play Store. Y es que hay que tener claro que la decisión de Google es una consecuencia de que el Gobierno de Trump haya metido a Huawei en la lista negra del Departamento de Comercio, de modo que ninguna empresa estadounidense puede ahora tratar con la compañía china sin licencia de dicho departamento.

¿Ha emitido Huawei alguna información que pueda ser útil para sus usuarios?

La compañía china ha emitido esta mañana un breve comunicado que va a "continuar aportando actualizaciones de seguridad a los modelos existentes", tanto de Huawei como de Honor, otra marca de gama media de la compañía. Esto afectará tanto a los móviles vendidos como los que la compañía tenga en stock en todo el mundo. La firma china también ha lamentado la decisión de Google tras resaltar sus "sustanciales contribuciones" al desarrollo y crecimiento de Android en el mundo. "Hemos trabajado estrechamente con su plataforma para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado a usuarios e industria", ha señalado.

Si me animo a comprar otro móvil Huawei más adelante, ¿qué puedo esperar?

Si la información desvelada hasta ahora no sufre cambios, los próximos smartphones de Huawei se quedarían sin acceso a las aplicaciones de Google y a su tienda Play Store. De esa manera, se prevé que los terminales lleguen al mercado con un sistema operativo propio de Huawei o un fork de Android (una versión alternativa a este sistema operativo basada en la versión libre de Android), con la tienda propia de aplicaciones de Huawei.