En vivo: Día 1 - Convención Bancaria 2025

Jueves 8 de mayo

La convención comenzará el jueves 8 de mayo con la firma de la actualización del Protocolo de Sostenibilidad de la banca mexicana, así como la firma de un convenio entre la ABM y la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, programadas para las 9:00 horas.

Ese mismo día, a las 9:40 horas, se llevará a cabo una conferencia de prensa encabezada por Julio Carranza Bolívar, presidente saliente de la ABM. Posteriormente, a las 9:45 horas, se desarrollará el panel “Estándares de cumplimiento financiero a nivel internacional”, con la participación de Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Narciso Campos Cuevas, socio de White & Case, José Luis Stein-Velasco González-Casanova, Regional Head of Financial Crime for Mexico and Latin America, HSBC

Las actividades continuarán a las 10:45 horas con el panel “Papel de las PyMEs en la economía y su financiamiento por parte de la banca”, que contará con la presencia de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno Federal, Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Nafin– Bancomext y Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI y Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente del Consejo y director general, Grupo Financiero BBVA.

A las 17:00 horas se realizará la ceremonia inaugural, que contará con la intervención de Claudia Sheinbaum.