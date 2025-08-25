UniCredit aumenta su participación en Commerzbank en medio de conversaciones de adquisición

El banco italiano, UniCredit, dijo ayer 25 de agosto, que había aumentado formalmente su participación en el banco alemán Commerzbank, acercándolo a una posible adquisición que ha provocado revuelo en Alemania.

UniCredit ha aumentado desde el año pasado una participación en su rival alemán, buscando una fusión para crear un gigante bancario paneuropeo, a pesar de la feroz oposición de Berlín.

En un comunicado, UniCredit mencionó que había aumentado su participación directa en Commerzbank a 26% mediante la conversión de derivados en acciones, un aumento de 20% en julio respecto del nivel anterior.

El prestamista dijo que tenía la intención de convertir un tramo adicional de derivados en acciones de Commerzbank a su debido tiempo, lo que llevaría su participación directa a 29 por ciento.

Según la legislación alemana, los accionistas deben presentar una oferta por toda la empresa si su participación supera 30 por ciento.

Las participaciones iniciales de UniCredit en Commerzbank eran en gran parte indirectas, y su conversión en acciones físicas aumenta la presión sobre Commerzbank.

Commerzbank se ha resistido a los avances de UniCredit e insiste en que seguirá siendo independiente.

Tras la noticia del aumento de la participación directa de UniCredit, el banco alemán dijo que “no cambia la situación fundamental ni nuestra postura”.

La empresa ha buscado reducir costos para resultar más atractiva para los accionistas y prevé eliminar 3,900 puestos de trabajo hasta el 2028.

El gobierno alemán, que ha apoyado los esfuerzos de Commerzbank para defenderse de UniCredit, reiteró ayer su oposición a una adquisición.

“El gobierno apoya una estrategia de independencia para Commerzbank y se lo ha dejado muy claro en repetidas ocasiones a UniCredit”, declaró una portavoz del Ministerio de Finanzas en una rueda de prensa habitual.

En mayo el canciller, Friedrich Merz, dijo en una carta a los empleados de Commerzbank que las medidas de UniCredit eran “inaceptables”.

Berlín todavía posee una participación de 12.2% en Commerzbank, legado de un rescate del 2008, durante la crisis financiera mundial.