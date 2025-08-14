Tesoro de EU sanciona a plataforma rusa de intercambio de criptomonedas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que ha vuelto a sancionar a la plataforma rusa de intercambio de criptomonedas Garantex por haber facilitado "actividades ilícitas" desde 2019, así como a una red que supuestamente facilita la evasión de sanciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicó que también ha designado al "sucesor" de Garantex, Grinex, y ha tomado medidas contra tres ejecutivos de la primera empresa y seis compañías de Rusia y Kirguistán, según reza un comunicado en el que señaló que estas "han apoyado la participación del intercambio de actividades cibernéticas maliciosas".

"Los activos digitales desempeñan un papel crucial en la innovación y el desarrollo económico global, y Estados Unidos no tolerará que se abuse de esta industria para fomentar la ciberdelincuencia y la evasión de sanciones", ha declarado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

En este sentido, subrayó que "explotar las plataformas de intercambio de criptomonedas para blanquear dinero y facilitar ataques de ransomware no solo amenaza (su) seguridad nacional, sino que también mancha la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales".