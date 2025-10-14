Stori permitirá recibir remesas desde Estados Unidos en alianza con Félix Pago

La Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Stori anunció una nueva funcionalidad que permitirá a sus usuarios recibir dinero desde Estados Unidos a través de una alianza con Félix Pago, plataforma especializada en el envío de remesas mediante WhatsApp.

De acuerdo con Sergio Dueñas, gerente general de depósitos en Stori, la función estará disponible dentro de la aplicación en los próximos días. Con un par de límites establecidos: 1,000 dólares por día y 4,999 dólares por mes.

El envío se realiza de manera digital, Félix Pago informa el tipo de cambio antes de confirmar cada operación, con lo que se busca brindar claridad total para el usuario. Dueñas agregó que la compañía espera una buena adopción entre los usuarios actuales y nuevos.

“Creemos que habrá un crecimiento importante en esta función, pero lo que más nos interesa es ofrecer una herramienta que fomente una gestión financiera más disciplinada y accesible. Sabemos que la recepción de remesas es un mercado enorme y queremos poner nuestro granito de arena para ayudar a nuestros usuarios a crecer”, afirmó Dueñas.

El directivo explicó que muchos clientes habían expresado la necesidad de contar con una solución sencilla para recibir dinero del extranjero.

“Cuando hemos hablado con nuestros usuarios, escuchamos constantemente esta demanda. Querían una forma fácil y confiable de recibir apoyo desde Estados Unidos, y esta funcionalidad complementa muy bien nuestra oferta de valor”, comentó.

Según cifras del Banco de México, el país recibió más de 64,000 millones de dólares en remesas durante el 2024, lo que representa una de las principales fuentes de ingreso para millones de hogares. En este contexto, Stori busca atender la creciente demanda de recepción de remesas mediante herramientas digitales.

La nueva funcionalidad permitirá que los usuarios generen un enlace desde la app de Stori, que podrán compartir con su contacto en Estados Unidos. Félix Pago procesará el envío directamente en pesos mexicanos hacia la cuenta Stori Cuenta del destinatario, sin que la Sofipo participe en la infraestructura operativa de la transacción.

Stori cuenta con una valuación de Unicornio, término que se utiliza para describir a las empresas tecnológicas cuyo valor supera los 1,000 millones de dólares. La compañía atiende a más de 4 millones de usuarios, de los cuales un tercio posee una tarjeta Stori, otro tercio utiliza servicios de ahorro, y el resto combina ambas opciones dentro de la plataforma.