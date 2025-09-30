¿Cuáles son las Afores más eficaces y rápidas?: Monitor Afore

Inbursa, Coppel y PensionISSSTE son las Afores más eficaces y con mejor calidad en sus servicios, de acuerdo con los resultados del nuevo Monitor Afore lanzado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La Consar informó a través de un comunicado que Monitor Afore es la nueva herramienta de la Comisión para evaluar la calidad, eficacia y eficiencia en los servicios que ofrecen las 10 Afores en el país.

Evalúa 31 indicadores: 18 operativos y 13 de servicios que reflejan los tiempos de resolución de los principales trámites y la satisfacción de los cuentahabientes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Además evalúa los múltiples canales de atención de las Afores, con especial atención a los servicios presenciales, al ser los de mayor uso entre los trabajadores próximos al retiro.

“En cada uno de los indicadores que conforman el Monitor Afore, se establecen estándares de calidad para el servicio y la operación, lo que permite a las Afore implementar un modelo de mejora continua y garantizar un servicio de calidad al usuario”, explicó la Consar.

Con datos al cierre de junio de 2025, la Afore con la mayor valoración integral fue Inbursa, con una puntuación de 85.7 de 100 puntos posibles, seguida por Coppel (84.6 puntos) y PensionISSSTE (82.5 puntos).

Le sigue Banamex con 81.1 puntos; Profuturo y XXI Banorte, con 80 puntos, cada una; SURA, con 79.4 puntos; Principal, con 73.8 puntos; Afore Azteca, con 65.4 puntos, y, en último lugar, InverCap, con 65.3 puntos.

“Entre los principales resultados, destaca que el promedio de la valoración integral de las Afore fue 77.8, lo que evidencia la necesidad de reforzar diversos procesos en beneficio de los usuarios, como por ejemplo, aumentar el registro de nuevas cuentas”, dijo la Comisión.

Los resultados serán actualizados cada semestre y los más recientes están disponibles en la siguiente página web.

¿Cuáles son las Afores que más te hacen esperar?

De acuerdo con los resultados de Monitor Afore al cierre de junio de 2025, las Afore con mayor tiempo de espera en sus sucursales para usuarios con cita son Inbursa y Principal, cada una con puntuaciones de 7 de 10 en ese rubro.

Sura y Coppel obtuvieron una puntuación de 8, mientras que Azteca, Banamex, InverCap, PensionISSSTE y XXI Banorte obtuvieron 9 de 10. Sólo Profuturo obtuvo una puntuación perfecta de 10.

En cuanto a tiempo de espera en sus sucursales para usuarios sin cita, las peores evaluadas fueron Sura y Principal con puntuaciones de 6 de 10, cada una.

Coppel obtuvo una calificación de 8 en ese rubro, mientras que el resto de las 7 Afores obtuvieron una puntuación perfecta de 10.