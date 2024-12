Sofomes enfrentarán retos en el 2024

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (Sofomes ENR) han demostrado ser actores clave en el acceso al crédito en México. Las Sofomes no reguladas y otras financieras no bancarias también mostraron mayores tasas de crecimiento en sus activos que las del sistema financiero en su conjunto, de acuerdo con el último Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de México (Banxico).

A septiembre del 2024, las Sofomes no reguladas registraron activos por 622,000 millones de pesos, lo que significó una variación anual real de 1.8%, en comparación con el mismo mes del 2023, de acuerdo con Banxico.

Sin embargo, enfrentan desafíos en un contexto económico global marcado por la inflación persistente, altas tasas de interés y políticas que afectan el flujo de capital, como las impulsadas recientemente por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, de acuerdo con la firma legal BlackBox Startup Law.

“A pesar de las grandes oportunidades que ofrecen las Sofomes ENR, este sector también enfrenta retos importantes que los emprendedores deben considerar. La desaceleración económica global podría poner presión en la capacidad de pago de clientes individuales y empresas, aumentando el riesgo de cartera vencida. Sin embargo, esto también abre espacio para innovar en estrategias de gestión de riesgos y diversificación de portafolios”, consideró Víctor Aguirre-López, socio fundador de legal BlackBox Startup Law.

Aguirre-López detalló que la incertidumbre económica global, junto con posibles restricciones normativas en el ámbito financiero mexicano, podría presionar a las Sofomes ENR a mejorar sus prácticas de transparencia y gestión de riesgos. Mientras que, el acceso a financiamiento mayorista y la competencia de nuevos jugadores obligarán a estas entidades a innovar y adoptar tecnologías que mejoren su eficiencia y alcance.

“Las Sofomes ENR tienen un potencial enorme para transformar el acceso al crédito en México. Su capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado las convierte en un pilar clave del sistema financiero”, señaló Aguirre-López.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al 29 de junio de 2023, había 2,031 Sofomes activas, distribuidas en todo el país, de las cuales 2,066 están registradas como ENR. Estas entidades representan 10% de la cartera total de crédito, dividiendo su financiamiento en partes iguales entre personas físicas y morales, con un enfoque destacado en Pymes.

Ventajas de las Sofomes

De acuerdo con BlackBox Startup Law, otras ventajas de las Sofomes ENR son la flexibilidad y personalización, la agilidad en la aprobación, además de ventajas fiscales, que conllevan beneficios fiscales como exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en intereses para créditos específicos y la posibilidad de deducir pérdidas por la mora en préstamos.

Con dichas ventajas, Aguirre-López señaló que las Sofomes ENR han logrado colocarse como una alternativa de acceso al crédito. Con soluciones diseñadas a medida, tasas competitivas y esquemas de pago flexibles, estas instituciones atienden las necesidades de los distintos sectores de la población desatendidos por la banca tradicional.

“Más que un instrumento financiero, el crédito es un motor de cambio. Permite a emprendedores transformar ideas en realidades, a pequeñas empresas escalar, y a familias construir un futuro”, afirmó Aguirre-López.

