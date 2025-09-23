Sofipos aseguran solidez del sector ante liquidación de CAME

La Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) aseguró que el sector mantiene su fortaleza, pese a la liquidación de la Sociedad Financiera Popular Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), anunciada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) este lunes. La organización ratificó su respaldo a la medida y destacó que el objetivo es garantizar la devolución de recursos a los ahorradores conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

“La Asociación Mexicana de Sofipos ratifica su respaldo a esta decisión, con el objetivo de iniciar el proceso de entrega de los recursos a los ahorradores, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular”, señaló la AMS en un comunicado.

El organismo precisó que es respetuoso de los tiempos y procesos que definan las autoridades para cubrir los pagos a los clientes afectados, y reiteró su disposición para colaborar en las etapas correspondientes.

La AMS subrayó que la liquidación de CAME no afecta la estabilidad del sector Sofipo, que actualmente agrupa a 33 sociedades autorizadas, con más de 215, 000 millones de pesos en activos y 28.6 millones de clientes en conjunto.

“En los años recientes, las Sofipos han evolucionado para brindar un mejor servicio a quienes confían en ellas para pedir un crédito, invertir su dinero o contratar algún producto de protección”, destacó la AMS.

De acuerdo con cifras a julio del 2025, el Índice de Capitalización (Nicap) del sector alcanzó 212.81%, nivel muy superior al 131 por ciento requerido por la regulación. Además, indicaron que 100% de las sociedades afiliadas a la Asociación se ubican en el nivel 1 de capitalización, la categoría más alta conforme a la regulación.

“Este esfuerzo se refleja en la solidez del sector”, se lee en el comunicado.

Destacó que en los últimos años las Sofipos han reforzado su papel en el sistema financiero mexicano, diseñados a la medida de los usuarios. Añadió que la figura mantiene su atractivo, como lo demuestra el número creciente de solicitudes para operar bajo esta modalidad.

“Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad y la protección a los clientes de las Sofipos, quienes confían en estas instituciones para acceder a servicios financieros de calidad”, sostuvo la AMS.

Así mismo, el organismo exhortó a los usuarios a consultar la información que las autoridades publican de manera trimestral sobre las Sofipos.