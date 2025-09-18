Serfimex Capital obtiene fondeo por 1,000 millones de pesos de Bancomext

La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Serfimex Capital amplió su línea de fondeo con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) a un total de 1,000 millones de pesos, tras la aprobación de una extensión por 200 millones de pesos. Según la financiera esta operación se enmarca en una relación de más de 10 años con la banca de desarrollo, iniciada en el 2015, y tiene como objetivo respaldar proyectos vinculados al turismo.

La ampliación se da en un contexto en el que la banca de desarrollo, encabezada por Bancomext y otras instituciones públicas, busca fortalecer los esquemas de financiamiento para las Sofomes, como parte de su integración al Plan México.

De acuerdo con cifras de Serfimex, en el marco de su colaboración con Bancomext se han apoyado a 111 empresas, con un monto aplicado de 2,381 millones de pesos, principalmente en el sector hotelero. Este segmento representa actualmente 30% de su portafolio de colocación, y con la nueva línea podría llegar a 33% en los próximos meses.

El financiamiento se dirige a un sector considerado estratégico para la economía nacional, debido a su papel en la generación de divisas, creación de empleo y consolidación de México como destino turístico. Los recursos se prevén aplicar en los próximos dos a tres meses, con impacto en la Riviera Maya, Vallarta, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Esta operación se suma a la estrategia de diversificación de Serfimex, que recientemente incluyó una colocación por 400 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores. Asimismo, la financiera señaló que sus acciones se alinean con los objetivos del Plan México, que busca impulsar a las pequeñas y medianas empresas, además de situar al país entre los cinco destinos más visitados a nivel global.

Entre las acciones que impulsa Serfimex destacan el financiamiento para proyectos con impacto ambiental positivo, como la instalación de paneles solares; el acceso a crédito para pequeñas y medianas empresas a través de esquemas de arrendamiento y crédito simple; así como modelos especializados de apoyo al sector hotelero orientados a fortalecer su equipamiento y competitividad.

“La ampliación de nuestra línea de fondeo con Bancomext es un respaldo invaluable al trabajo conjunto que hemos construido durante más de una década. Este logro reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de la hotelería mexicana, un sector clave para la competitividad y sostenibilidad del turismo nacional”, señaló Víctor Manuel Pérez, director financiero de Serfimex Capital.

En este marco, Serfimex Capital anunció la creación de su Unidad Estratégica de Financiamiento al Sector Turístico.