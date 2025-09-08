Los Senadores Warren y Sanders instan a grandes bancos de EU a impulsar los préstamos

Los senadores estadounidenses, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, criticaron duramente ayer 08 de septiembre, a los seis principales prestamistas del país por aprovechar la flexibilización de la normativa para enriquecer a los accionistas en lugar de impulsar los préstamos a empresas y hogares.

Según unas cartas conjuntas enviadas por los senadores a los directores ejecutivos de los principales bancos estadounidenses y a las que ha tenido acceso Reuters, los bancos están enriqueciendo aún más a los accionistas y aumentando la remuneración de los ejecutivos a costa de la estabilidad financiera y el crecimiento económico.

J.P. Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, Bank of America y Goldman Sachs se negaron a hacer comentarios.

Los bancos estadounidenses anunciaron en julio sus planes de aumentar los dividendos del tercer trimestre tras superar la revisión anual de la Reserva Federal (Fed), que demostró que las entidades crediticias disponían de capital suficiente para soportar situaciones como una grave recesión económica.

J.P. Morgan, la mayor entidad crediticia de Estados Unidos, aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 50,000 millones de dólares y aumentó su dividendo trimestral a 1.50 dólares por acción, tras superar la prueba de resistencia anual de la Fed.

“Estas medidas contradicen directamente la retórica que sus grupos de presión y asociaciones comerciales están desplegando en Washington para convencer a los responsables políticos de la desregulación de Wall Street”, afirmaron los senadores en una carta dirigida al director ejecutivo de J.P. Morgan, Jamie Dimon.

La Fed también anunció que había finalizado los nuevos requisitos de capital para los bancos más grandes del país tras las pruebas de resistencia realizadas en junio.

Durante la crisis financiera mundial del 2008, aumentaron los requisitos de capital y establecieron pruebas de resistencia para garantizar que los grandes bancos fueran resistentes y pudieran servir como fuente de fortaleza económica.

Warren es una demócrata de Massachusetts y Sanders es un independiente de Vermont que forma parte del grupo parlamentario demócrata.