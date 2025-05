Banca sobre el Fobaproa: Se puede revisar, pero hoy el sector está muy sólido

Nuevo Vallarta, Nayarit.- Ante el planteamiento reciente de que se revise el Fobaproa y la deuda pública que, derivado de ello se sigue pagando, la Asociación de Bancos de México (ABM), consideró que puede hacerse, pero recordó que ello ocurrió hace 30 años, y hoy el sector es muy diferente y está sólido.

Raúl Martínez-Ostos, vicepresidente de la ABM, consideró incluso que si se dejara de pagar la deuda del Fobaproa, sería gravísimo.

“Si se dejara de pagar la deuda que hoy es del IPAB, es deuda pública, sería gravísimo, porque al final consolida con la deuda del gobierno federal y eso sería un incumplimiento, y claramente se mandaría una señal muy negativa hacia el mercado y en general a todos los acreedores de México, locales e internacionales, y eso generaría un riesgo adicional al que se tiene”, expuso.

Agregó: “al final creo que esa deuda, que como toda la deuda pública, se viene refinanciando con el tiempo, creo que es importante que se cumpla y, precisamente, esa señal de compromiso que se ha venido haciendo, es la que ha permitido que México mantenga el grado de inversión y que sea un crédito de los más sólidos de los mercados emergentes”.

Se evitó una crisis más profunda

Eduardo Osuna, también vicepresidente, comentó que el rescate en ese momento fue para que los ahorradores de México recibieran sus depósitos.

“Fue un rescate dirigido a los depositantes para preservar el sistema de pagos, y eso fue importantísimo para evitar una crisis más profunda a la que vivimos; y ese rescate, dándoles la liquidez, permitió las reestructuras al sistema productivo del país, tanto a empresas pymes, y no olvidemos a los deudores hipotecarios y demás, que permitió razonablemente dar una salida a la crisis”, detalló.

Recordó que el asunto fue tan profundo, que de los 18 bancos solamente cuatro bancos terminaron no quebrando.

“Y de esos cuatro bancos que no quebraron, solamente uno no cambió de dueño en el proceso de recapitalización. Yo creo que es un proceso bastante ejemplar desde el punto de vista de lo que hemos visto en otras geografías en estos momentos de cambios de ciclo, en donde el sistema de pagos no puede fallar, porque generas corridas financieras y un problema económico mucho más profundo”, señaló.

Resaltó que como resultado de ello, hoy hay una banca sólida en el país.

“La regulación es de las más altas en términos estándares del mercado internacional, y la banca ha sido probada claramente en los cambios de ciclos que hemos tenido recientemente, tanto la pandemia en el 2008, en 2009, y ha salido muy fortalecida”, expuso.

Situación era distinta

Julio Carranza, presidente de la ABM, refirió que se trata de una situación que sucedió hace más de 30 años, cuando, dijo, la regulación y la situación del país era completamente distinta a la actual.

“Lo que pasó en aquel entonces es que debido a que no teníamos una regulación tan completa como la tenemos hoy, la banca era parte del problema en aquel entonces, hoy estamos con una regulación a nivel mundial, a los mejores estándares a nivel mundial, y esto nos permite tener hoy una banca muy fuerte, muy bien atendida, muy bien supervisada, muy bien regulada, que hoy convierte a la banca en parte de la solución de los problemas que se presentan en el país, y eso es, creo, lo más importante”.

Añadió que es válido revisar lo que aconteció en el pasado, pero que realmente lo que abona, es ver cómo sigue avanzando el país.