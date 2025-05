Tener los productos suficientes para acompañar al cliente es mucho más valioso: Hey Banco

Para Manuel Rivero, director general de Hey Banco –brazo digital de Banregio que está por iniciar operaciones de manera independiente como banco–, es mucho más valioso que una entidad financiera tenga una cantidad de productos suficientes para poder acompañar a sus clientes en todas las etapas de su vida, que las que sólo ofrecen uno.

“Creo que para un cliente es mucho más valioso estar en una institución como Hey, que lo puede estar acompañando toda su vida, que con quien nada más le va a dar un producto o que nada más le quiere prestar dinero a una tasa de 120%”, dice.

Agrega: “no hay nada constructivo ahí, sin duda te lo pudo haber dado de una manera sumamente conveniente, le picaste y te lo dieron, nadie está en contra de la conveniencia, que está muy bien, pero el tema es ¿esa fue una buena o mala decisión? ¿te ayudó o no?

En entrevista, destaca que si sólo se vende un producto, no se pueden empujar otros. “No se trata nada más de endeudar, sino de construir un patrimonio”.

Además, apunta, si la gente se endeuda porque no puede pagar sus créditos, ya está manchando su buró de crédito. “Es horrible, porque luego van a pedir un crédito hipotecario, pero no pagaste tu tarjeta de crédito, entonces ya nos dijiste que no supiste pagar tu crédito”.

Variedad de productos

En el caso de Hey, que ya lleva algunos años operando de la mano de Banregio, hoy ya ofrece una amplia gama de productos entre los que destacan: cuentas, créditos, seguros, inversiones, acciones y medios de pago, además de programas de educación financiera.

Hoy, de acuerdo con Rivero, son ya más de medio millón de clientes de Hey, que ocupan uno o varios de estos productos. “Todo eso ya lo tienes de una manera muy cómoda”.

Poca empatía en lograr mayor inclusión

El director de Hey Banco, considera que, en materia de competencia, hay poca empatía, dado que, dice, todos quieren dar la misma solución a un problema que no se ha resuelto, y es la baja penetración en el índice de servicios y productos financieros.

“Desgraciadamente muy poco utilizados por el nivel socioeconómico medio bajo. ¿Cuántos utilizan los créditos automotrices, hipotecarios, Pymes? Están a menos de la mitad de lo que deberían, comparado con cualquier país en desarrollo”, dice.

En este sentido, considera que se requiere un mayor acompañamiento en la toma de decisiones de los usuarios, toda vez que falta mucho en materia de educación financiera. “El acompañamiento es crítico en México”.

Destaca el incremento en los salarios que se ha dado en los últimos años. Sin embargo, apunta, hay una cantidad muy fuerte de ingresos que no se están acreditando.

“O que si se están acreditando, se están acreditando para productos de baja calidad, tarjetas de crédito y créditos personales. El problema es que no se sienten tranquilos, con confianza, piensan que es demasiada responsabilidad para ellos”, enfatiza el directivo.

Listo, para ser un banco independiente

Hey Banco ya tiene la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como banco. Sin embargo, aún falta cubrir otros requisitos antes de operar como tal ya de manera independiente.

A decir de Manuel Rivero, la expectativa es que esto ocurra en los próximos meses, entre junio y julio. Hoy, detalla, están en el proceso de separación.

Con ello, se sumaría a otros bancos digitales que han surgido de bancos tradicionales como son: Bineo de Banorte y Openbank de Santander.

Al cierre del 2024, sumaba más de 500,000 clientes; un monto de captación de alrededor de 12,500 millones de pesos, y 9,000 millones de créditos, además, aproximadamente 1,800 millones de pesos de capital.

En este sentido, Manuel Rivero asegura que Hey ya está listo para operar como banco de forma independiente.

“Ya tenemos la licencia y estamos en el proceso de escisión de los clientes, los clientes ya están informados, nos autorizaron a hacer la escisión y estamos esperando que la autoridad nos dé el aval definitivo para poder hacer el cambio contable”, señala.