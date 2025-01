Plan México, señal positiva, pero no modifica perspectiva macro: Banamex

Para Banamex, el Plan México presentado este lunes, es una señal positiva, pero no modifica su perspectiva macroeconómica, dado que, explicó, no se ve concordancia con la consolidación fiscal, y no atiende problemas estructurales.

“El plan presentado se enmarca en la tradición de inicios de gobierno de explicitar ya en funciones los lineamientos de política planteados desde la campaña electoral, pero no vemos concordancia con la consolidación fiscal y no atiende problemas estructurales, por lo que no afecta nuestra perspectiva”, señaló.

En un análisis elaborado por su área de estudios económicos, la institución mencionó que el plan tiene dos particularidades: por un lado parece formar parte de la estrategia de defensa para enfrentar los riesgos asociados a las amenazas de Donald Trump respecto a la implementación de aranceles a México, y por otro lado vislumbra una política industrial más definida y activa que las de sexenios anteriores.

Implicaría mayor déficit

Para Banamex, la implementación del plan implicaría un mayor déficit público, tanto por la renuncia a ingresos (por los incentivos fiscales), como por mayores gastos (por ejemplo, para la construcción de infraestructura), lo cual, destacó, impondría mayores retos para la consolidación fiscal propuesta por el gobierno en el Paquete Económico 2025.

Además, expuso, el plan está sesgado hacia la búsqueda de fortalecer la industria mexicana vía barreras a las importaciones, “y en ese sentido coincide con los planteamientos proteccionistas de Trump”, más que a solucionar los problemas que han llevado a un bajo crecimiento económico en las últimas décadas.

“Si bien hay acciones relacionadas para mejorar la infraestructura y el capital humano, no vemos un cambio radical respecto a planteamientos anteriores, que pudieran llevar a una expansión relevante de la inversión y productividad”, señaló.

Sin efectos en estimaciones macro

Banamex puntualizó que, dado que el plan presentado este lunes se basa en lineamientos generales ya establecidos desde la plataforma de campaña, estaba en cierta medida incorporado en su escenario macroeconómico.

No obstante, subrayó que es positivo que una nueva administración ratifique y detalle la dirección de su política industrial, ya estando en funciones.

“En nuestra opinión, se requerirán pasos adicionales, como la implementación de las acciones de corto plazo del plan, para que vaya mejorando de manera importante el clima para la inversión, después del deterioro significativo del mismo, a raíz de la materialización de riesgos políticos locales y externos (como la aprobación de las reformas legislativas y una presidencia de Trump) que nos llevó a revisar a la baja nuestras estimaciones de crecimiento económico en la segunda mitad del 2024. En particular, mantenemos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB para 2025 y 2026 en 0.2% y 1.7%, respectivamente”.