PayPal detecta creciente demanda por BNPL entre turistas en México

El modelo de financiamiento conocido como “Compra ahora y paga después” (BNPL, por su sigla en inglés) comienza a abrirse paso en el sector turístico mexicano. De acuerdo con PayPal, esta modalidad de pago representa una alternativa atractiva tanto para visitantes internacionales como para los prestadores de servicios turísticos, en un mercado que se enfrenta a la creciente digitalización y a una competencia global cada vez más intensa.

En destinos turísticos de Estados Unidos, Europa y Australia, el BNPL ya es parte habitual de los procesos de compra, desde vuelos hasta experiencias locales. En México, en cambio, la herramienta apenas comienza a explorarse, sobre todo entre hoteles independientes y empresas medianas, para PayPal, este escenario representa una oportunidad.

Tan solo en marzo del 2025, México recibió más de 8 millones de visitantes internacionales, lo que significó un crecimiento de 10.1% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos del Inegi. El interés de los viajeros por opciones de pago más flexibles se ha intensificado con el repunte de la actividad turística tras la pandemia.

“Hemos observado que el uso de BNPL se concentra en transacciones de alto valor. Para los turistas, contar con esta alternativa significa poder distribuir el gasto en hospedaje, transporte o experiencias, sin comprometer de golpe su liquidez”, señaló Xavier Martí, director de Ventas Internas y Mercado Medio para México y Latinoamérica de PayPal.

La firma subraya que el impacto no solo se refleja en los usuarios, sino también en los negocios turísticos que adoptan la herramienta. De acuerdo con sus estimaciones, 67% de los consumidores está dispuesto a abandonar una página de reservas si la opción de pago diferido no está disponible.

“Para los comercios, habilitar esta modalidad permite captar clientes que de otra forma se perderían, y al mismo tiempo impulsa que los viajeros amplíen su estadía o elijan experiencias que no habían considerado inicialmente”, agregó Martí.

Datos de PayPal indican que los consumidores que utilizan la opción de pago diferido gastan en promedio 70% más en viajes que aquellos que pagan al contado. Además, 74% de quienes recurren a la solución BNPL de PayPal vuelven a utilizar el servicio, lo que contribuye a generar lealtad en un sector que depende fuertemente de la recurrencia. El valor promedio de las órdenes realizadas con esta modalidad es 61% superior al registrado en transacciones tradicionales dentro de la plataforma.

La apuesta

En México, la adopción de estos esquemas de financiamiento al consumo sigue en una fase temprana, a pesar de los avances tecnológicos. El reto no es únicamente impulsar la innovación, sino convencer a los prestadores de servicios turísticos de que estas herramientas pueden ser un diferenciador clave frente a otros destinos internacionales, donde la opción de diferir pagos ya forma parte de la oferta habitual.

De acuerdo con la firma, la experiencia del usuario resulta fundamental, sobre todo para los viajeros internacionales que esperan facilidades de pago similares a las que encuentran en mercados como Estados Unidos, donde el modelo BNPL está ampliamente extendido en el sector de viajes.

El potencial de crecimiento es significativo, se estima que el mercado de BNPL en México crecerá 33.5% anual, alcanzando un valor de 6,090 millones de dólares en el 2025.

A nivel global, la escala también es relevante, con más de 400 millones de cuentas activas y 35 millones de comercios afiliados, muchos de ellos dentro de la industria turística, incluidos hoteles y operadores que ya están en el país.