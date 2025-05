"Tenemos una oferta única que nadie puede replicar”: Banco Azteca

Banco Azteca sigue teniendo una oferta única y si bien el mundo digital hoy en día permite tener un banco abierto prácticamente las 24 horas del día, los siete días de la semana a través de su aplicación, “nuestra red física está abierta 12 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año y eso nadie más lo ha podido replicar”, afirma su presidente, Alejandro Valenzuela del Río.

En entrevista, en sus oficinas al sur de la ciudad, el directivo reconoce que las fintech son grandes competidores y eso es justamente lo que los obliga a superarse, crecer con sus clientes en un acompañamiento cercano, pero sobre todo mantenerlos.

Destaca que el 2024 fue para Banco Azteca espectacular, con un crecimiento de 79% en su utilidad y este 2025 lo avizoran mejor, pese a la situación actual a la que denominó como una “pandemia distinta” a la del Covid 19, que combina factores externos como la aplicación de aranceles, e internos, como el cambio en la política comercial del país.

Somos un banco “figital”

Al inicio de la charla dice que los clientes de Banco Azteca tienen las dos opciones (digital y física) “y pensamos que somos un ‘banco figital’, porque tenemos la parte física en las sucursales y con la aplicación tenemos la parte digital, y el cliente escoge cómo operar con nosotros.

Reconoce que hay muchos clientes que aún necesitan tener el contacto humano y ahí Banco Azteca hace la diferencia porque el cliente sabe que tiene un banco que está abierto todos los días y que puede ir a una sucursal a tener el contacto humano; mientras que la aplicación permite ya no tener que usar las sucursales para poder operar.

Aquí, hace un paréntesis para recordar que desde que nació Banco Azteca su objetivo fue atacar a la base de la pirámide, que es un segmento que a la banca tradicional no le interesaba.

“Para un banco más grande es mucho más fácil prestar grandes cantidades”. Por ejemplo, mientras un banco presta un millón de pesos para una hipoteca a un solo cliente, Banco Azteca atomiza ese millón de pesos en mil individuos y cada uno recibe 10,000 pesos, en donde darle seguimiento a 1,000 individuos por ese millón de pesos se vuelve más complicado. Por eso muchos bancos prefieren decir no”.

Añade: “Banco Azteca atomiza su recurso en millones de individuos y tiene un modelo que ha permitido bancarizar, en sus 23 años, a cerca de 33 millones de mexicanas y mexicanos en un país en donde la inclusión financiera todavía es un tema pendiente en el que se tiene que seguir trabajando. Este banco ha venido a cerrar la brecha”.

Formalizar a quien no era bancarizable

Valenzuela precisa que “esto ha significado no solamente formalizar al sector que no era bancarizable, sino también una labor social y hemos trabajado mucho en la educación financiera porque, tristemente, en el sistema educativo, no sólo en México sino en otros países en desarrollo, no se le da la importancia al manejo de las finanzas, a entender la relevancia del dinero y todo lo que esto significa”.

Reconoce que la cartera vencida de Banco Azteca ronda 5%, más alta que el promedio de la banca, pero aclara que para un banco de estas características es razonablemente baja y eso se debe a que hay un sistema de seguimiento puntual a sus clientes, a fin de entender su realidad y a partir de ello otorgarle un crédito en las condiciones adecuadas.

Y aunque el banco no tienen un financiamiento para las Mipymes como tal, explica que hay una “zona gris” entre lo que es un individuo y una Mipyme, “porque muchas veces son lo mismo. El señor que vende las tortas tiene una cuenta individual pero también tiene su negocio y distinguir entre una cosa y la otra es imposible”.

Crecer con el cliente

El directivo hace énfasis en que ellos tratan de ver cómo crecer con el cliente. “Si con el tiempo vemos como ese señor que vende tortas ya tiene un local y luego desarrolla una franquicia, y lo podemos acompañar en su éxito, entonces sabemos que lo estamos atendiendo correctamente”.

El desafío, dice, es tener la capacidad para crecer con la persona y ver el crédito no como una foto sino como una película, en una relación de mediano y largo plazos. “Un banquero y un banco que se considera exitoso acompaña al individuo en su desarrollo profesional, en su desarrollo de vida con sus necesidades financieras y es un aliado para crecer como tal”.

Añade: “mantener a estos clientes es lo que hace la competencia y es totalmente válido. Esto nos está obligando a superarnos. En un país donde hay pluralidad y democracia cada uno de nosotros puede elegir y decidir qué le conviene, y nosotros, que ofrecemos servicios, tenemos que estar a la altura de las expectativas y de las necesidades que tiene el cliente que nos mantiene como su primera opción. Si esto ocurre quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, la tragedia es cuando el cliente se va y entender por qué se fue, y esa es una lucha permanente”.