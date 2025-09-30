Nubank quiere dar el salto global: solicita licencia bancaria en Estados Unidos

El gigante financiero brasileño Nubank quiere dar el salto global, y este martes informó que ha solicitado una licencia bancaria en Estados Unidos.

“Nubank anunció hoy que ha solicitado una licencia bancaria nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos”, precisó.

En México, su subsidiaria Nu recibió la autorización para convertirse en banco por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en abril de 2025, y espera su aprobación final para operar.

Evolucionar de plataforma regional a un modelo global

Nubank detalló que la solicitud de la licencia bancaria en Estados Unidos, está alineada con la intención de la compañía de explorar futuras oportunidades internacionales, evolucionando su plataforma regional hacia un modelo global.

“Buscar una licencia bancaria nacional en Estados Unidos posiciona a Nubank para desbloquear nuevas posibilidades dentro del sistema financiero estadounidense”, puntualizó.

Ofrecer múltiples productos

La plataforma de servicios financieros digitales líder en la región de América Latina, destacó que una licencia bancaria nacional de la OCC, respaldará la capacidad de Nubank para innovar de manera responsable y escalar de manera eficiente en el mercado estadounidense, ofreciendo eventualmente cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales, lo que refleja la mentalidad de priorizar el cumplimiento de sus operaciones en Brasil, México y Colombia.

El consejo de administración del negocio en Estados Unidos estará compuesto por Roberto Campos, expresidente del Banco Central de Brasil, quien se desempeñará como presidente del consejo.

De igual forma, por Cristina Junqueira, cofundadora y Chief Growth Officer de Nu Holding; Youssef Lahrech, expresidente y COO de Nu; Brian Brooks, ex Contralor Interino de la Moneda y actual presidente y CEO de Meridian Capital Group; y Kelley Morrell, ex directora general senior de Blackstone.

Servir mejor a clientes actuales en el país

David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings, resaltó al respecto que hoy, el principal enfoque sigue siendo generar crecimiento en los mercados existentes, donde se continúan viendo oportunidades sustanciales de expansión.

“Al mismo tiempo, solicitar una licencia nacional en Estados Unidos nos ayuda a servir mejor a nuestros clientes actuales radicados en el país y, en el futuro, a conectar con aquellos que comparten necesidades financieras similares y podrían beneficiarse de nuestros productos y servicios", dijo.

En tanto, Cristina Junqueira, comentó que el propósito de Nubank sigue siendo impactar positivamente las vidas de las personas, al ofrecer los mejores servicios financieros digitales de clase mundial.

“Si bien hay trabajo por delante, creemos que, al trabajar en estrecha colaboración con los reguladores, pronto estaremos en condiciones de expandir nuestra oferta al mercado estadounidense en general", agregó Junqueira, quien es la directora de lo que hoy es el negocio de Estados Unidos, mismo que será una subsidiaria de propiedad total de Nu Holdings.

Cristina Junqueira, informó Nubank, se ha reubicado a tiempo completo en los Estados Unidos como compromiso con este proyecto.

123 millones de clientes

Fundada en 2013 y con sede en São Paulo, Brasil, Nubank ha crecido rápidamente hasta convertirse en una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, sirviendo a casi 123 millones de clientes en Brasil, México y Colombia.