“México, uno de los países más importantes para Visa”: CEO global

“México es uno de los países más importantes para Visa”, afirmó el CEO global de la firma líder de pagos electrónicos, Ryan McInerney.

Durante su participación en la 89 Convención Bancaria, precisó que México es una economía muy grande, con bancos y compañías muy sofisticadas; consumidores muy educados y una alta proliferación de dispositivos digitales.

No obstante, puntualizó, hay muchísimo uso del efectivo. “Entonces eso lo vemos como una enorme oportunidad para trabajar con todos ustedes ¿Para qué? para dar el tipo de innovaciones que sabemos que pueden activar la digitalización”.

Se ha avanzado mucho en pagos digitales

El CEO global de Visa destacó que en relación con los pagos digitales, México ha avanzado mucho en los últimos cinco años, principalmente como consecuencia de la pandemia por Covid-19, lo que calificó como un punto de inflexión profundo para el mercado local.

Como ejemplo mencionó que los pagos sin contacto (contactless), hace tres años eran casi cero; mientras que hace dos, la proporción ya fue de 2.3% y hoy ya es de 30%, motivo por el cual estimó que se acelerará en los próximos cinco años.

“Se trata de un cambio profundo para la digitalización de los pagos en México”, subrayó.

Necesarias medidas para aprovechar la oportunidad

No obstante, reconoció que se requiere hacer algunas cosas para poder aprovechar esta oportunidad.

“Lo primero, tenemos que establecer los fundamentos. Tenemos que trabajar en estos fundamentos, en la aceptación. Todavía tenemos un 50% de las pymes que no aceptan pagos digitales. Tenemos que trabajar juntos y lo estamos haciendo para cambiarlo”, expresó.

Agregó: “muchas veces en México pagan con Visa y la declinan. Tenemos que aumentar las tasas de autorización de la tarjeta, y asegurarnos de que todos quienes quieran pagar con una tarjeta, se les apruebe”.

En este sentido, el directivo comentó que se tiene que establecer la innovación que ha demostrado funcionar en otros países.

“No se me ocurre otro país en el planeta que tenga esta receta, con todos estos ingredientes y que tenga un enorme uso de efectivo, y por lo tanto, una gran oportunidad para nosotros. Entonces estamos muy emocionados, muy comprometidos para invertir capital y productos, gente en nuestra marca en México”, puntualizó.

México en economía global, más fuerte que nunca

Ryan McInerney consideró que el papel y posición de México en la economía global está más fuerte que nunca.

“Creo que de alguna forma, la complejidad de los últimos años en relación con la situación geopolítica, ha hecho brillar la luz sobre el papel importante que México tiene, no nada más en Norteamérica, sino en el resto del mundo, en cuanto a la escala de manufactura y sofisticación”, refirió.

En este sentido, se dijo muy optimista de que México y Estados Unidos lleguen a un acuerdo pronto, respecto a la revisión del tratado comercial junto con Canadá, lo cual estimó que se pueda dar.

“Me siento muy optimista. Creo que ese acuerdo será bueno para México y Estados Unidos, y creo que con ese acuerdo firmado, el papel de México en la economía global, y la manera en que el mundo vea a México, va a estar más fuerte que nunca antes”, enfatizó.