Mercados en México, con comportamiento ordenado pese a posibles sanciones de EU: CESF

En México, los mercados financieros locales han mantenido un comportamiento, en general, ordenado y con baja volatilidad, incluso ante anuncios en materia de política comercial y de posibles sanciones que afecten las operaciones en Estados Unidos de algunas instituciones financieras nacionales por parte de la administración de aquel país.

Lo anterior lo determinó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) tras su sesión ordinaria del pasado 30 de septiembre.

A finales de junio pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusó a tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa), de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero, por lo que, tras un par de prórrogas, a partir del próximo 20 de octubre aplicaría sanciones a éstas, que incluirían no permitir ciertas transferencias de fondos a ese país. Hoy, poco más de tres meses después de los señalamientos, las tres entidades ya han vendido gran parte de sus negocios.

El CESF destacó que, en este contexto, desde la última sesión del consejo, el tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar estadounidense, acumuló una apreciación ligeramente mayor a 4 por ciento.

Agregó que, por su parte, las tasas de interés de los valores gubernamentales, registraron disminuciones en todos sus plazos, mientras que los principales índices bursátiles aumentaron alrededor de 11% en el mismo periodo.

Economía, con retos

El CESF resaltó que la información disponible, aunque limitada, apunta a que la actividad económica nacional se habría relajado durante el tercer trimestre del año, y que hacia adelante, el complejo e incierto entorno global implica riesgos a la baja.

No obstante, expuso, la calificación crediticia soberana mantiene el grado de inversión por parte de todas las agencias que la evalúan.

“Destaca la reciente ratificación, tanto en nivel como en perspectiva, por parte de una de las agencias más relevantes a nivel internacional, si bien señala ciertos retos que la economía mexicana aún enfrenta en el corto plazo, en aspectos asociados con las finanzas públicas y la relación bilateral con Estados Unidos.

Sistema financiero, sólido y resiliente

En este entorno, el CESF apuntó que el sistema financiero mexicano mantiene, en su conjunto, una posición sólida y resiliente, que le permite contar con una capacidad suficiente para absorber choques y preservar un funcionamiento adecuado y estable, incluso si se presentaran situaciones adversas como fue el caso en meses recientes.

“Esto obedece, en esencia, a que la banca comercial cuenta con niveles de capital y liquidez que cumplen holgadamente los requerimientos mínimos regulatorios”, afirmó.

Además, expuso, no se observan concentraciones de financiamiento para instituciones de banca múltiple en lo individual con intermediarios financieros no bancarios, por lo que, en caso de ocurrir un incumplimiento de pago por parte de alguna entidad de este sector, no se considera que dicha situación representaría un riesgo para el sistema en su conjunto