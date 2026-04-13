En marzo, ventas de viviendas usadas en EU caen 3.6%

Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos (EU) descendieron en marzo 3.6% con respecto al mes anterior, según datos publicados ayer, en un contexto de empeoramiento de las perspectivas sobre las tasas de interés desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés), durante el mes se vendieron algo menos de cuatro millones de viviendas y apartamentos en términos anualizados, lo que supone un descenso de 1.0% respecto al mismo mes del año anterior y está por debajo de las expectativas.

Los analistas habían pronosticado que la cifra se situaría en 4.05 millones de unidades, según el consenso publicado por MarketWatch.

“Las ventas de viviendas en marzo se mantuvieron estancadas y por debajo del ritmo del año pasado”, afirmó Lawrence Yun, economista jefe de la NAR. La menor confianza de los consumidores y el menor crecimiento del empleo también desanimaron a los compradores, añadió.

El precio medio de venta en marzo subió 1.4% anual, hasta los 408,800 dólares, debido a la escasa oferta de viviendas disponibles.

El mercado suele repuntar en primavera, cuando los agentes inmobiliarios organizan jornadas de puertas abiertas en las viviendas en venta.

Sin embargo, el número limitado de viviendas disponibles “sigue siendo una limitación importante para el mercado”, afirmó Yun.

Las tasas hipotecarias han subido desde el estallido de los combates en Medio Oriente, lo que ha llevado a la NAR a rebajar sus previsiones de ventas de viviendas para el año a un aumento de 4.0%, señaló.

Las tasas de interés de las hipotecas a 30 años, la más popular en EU, se situaban en una media de 6.37% el 9 de abril, según Freddie Mac.