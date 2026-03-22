Impulsar la infraestructura es el nombre del juego: Tamara Caballero

La nueva Ley para el Fomento de la Inversión que se presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados brinda claridad sobre la forma en que se van a contratar las inversiones, aseguró Tamara Caballero Velasco, directora general de Banco Multiva.

Entrevistada por El Economista en el marco de la 89 Convención Bancaria que se realizó en Cancún, Quintana Roo, la semana pasada, Tamara Caballero dijo que en el documento “hay una claridad muy importante en la forma en la que se van a contratar las operaciones” en torno al Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar

“Quizá para mí esa era la mayor duda: ¿Cómo iba a participar el sector privado y cómo iba a participar el sector público? Hoy hay una claridad y se está mandando en una iniciativa”

Esta iniciativa implica la inversión de 6.5 billones de pesos, de los cuales este año se analizarán a alrededor de 700,000 millones de pesos.

De este recurso, añadió, “más o menos la mitad va a estar en energía y la otra mitad seguramente va a estar en temas de agua, en carreteras, en temas en temas de logística, sin duda para que toda esta infraestructura llegue a buen puerto”.

Explicó que en el pipeline que se tiene de las operaciones que está atendiendo Multiva, existen 75 proyectos de inversión, de los cuales 36 corresponden a proyectos de energía por unos 22,000 millones de pesos.

“Entonces, yo creo que hay un avance brutal. Sin duda impulsar la infraestructura para mí es el nombre del juego”.

Tamara Caballero aseguró que en Multiva quieren impulsar el crecimiento del país en los temas del mercado interno, para lo cual esta iniciativa es un avance importante.

Señaló que los proyectos en los que ya está participando Multiva son aquellos de generación distribuida, en panales solares, en apoyo a las empresas medianas o pequeñas, y también en proyectos de gran escala.

“Estamos participando en proyectos de mediana escala en gasoductos; en temas de plantas de gas natural y, nuevamente, la energía también es el nombre del juego y hay proyectos, muchos proyectos que vienen en esa dirección”, aseveró.

Tamara Caballero aseguró que el sector privado está listo y puesto para participar, “hoy que hay reglas claras que van a estar plasmadas perfectamente”.

“Yo estoy segura de que el sector privado está abierto, igual que la banca de comercio, y no solo con los recursos sino con la asesoría y con el acompañamiento para que estos proyectos sean exitosos”.

Difícil romper el bloque T-MEC

La plática se dio justo un día después del inicio de las conversaciones previas a la revisión del T-MEC, sobre las cuales reconoció que, “sin duda, el tema va a ser complicado, pero va a ser exitoso porque los tres países estamos incluidos en un bloque muy compacto. Va a ser muy difícil romper ese bloque”.

Para la entrevistada, el peor escenario es que el T-MEC se tenga que estar renegociando de forma anual.

Insistió en que “hay una dependencia muy profunda entre los tres países, no solo entre México y Estados Unidos, Canadá también. Yo creo que va a ser algo exitoso, va a requerir de mucho trabajo, pero va a ser exitoso para el bloque”.

En este punto, dijo que la banca tiene que ser un aliado del comercio del país, un aliado del desarrollo de la infraestructura, un aliado del impulso a la a la economía, “y la banca está preparada para eso”.

Sobre los retos tecnológicos

Al referirse al cambio que significan las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, Tamara Caballero aseguró que en Multiva están adoptando todo el cambio tecnológico “entendiendo hacia dónde queremos ir, porque el mercado es tan grande que yo creo que todos tenemos que entender hacia dónde queremos ir”.

Y precisó: “Quizá queremos participar en el sector salud, entendiendo que también queremos ir hacia sectores de especialización, y debemos entender en dónde vamos a participar”.

Aquí hizo un paréntesis para señalar la importancia de la gente: “Para mí hay una gran pata, que es la pata tecnológica, y la otra gran pata de una empresa es la parte de la gente. Hay que entender cómo ensanchar esto también, cómo hacer un cambio de mentalidad en la organización porque necesitas que todo el mundo tenga este cambio de ideas respecto a la opción tecnológica”, concluyó.