HSBC propone sacar de la bolsa de Hong Kong al Hang Seng Bank

HSBC anunció su intención de sacar de bolsa el Hang Seng Bank de Hong Kong en una operación por valor de 106,100 millones de dólares hongkoneses (unos 13,630 millones de dólares), después de que su filial mayoritaria fue objeto de críticas por sus resultados y su exposición a los tambaleantes mercados inmobiliarios de la ciudad y China continental.

HSBC ofrecerá 155 dólares de Hong Kong por acción por el 36.5% de las acciones que aún no posee, lo que supone una valoración total de 37,000 millones de dólares para el Hang Seng Bank.

Las acciones de Hang Seng Bank alcanzaron un máximo de 168 dólares hongkoneses en las primeras operaciones, antes de retroceder a 150.3 dólares hongkoneses a mediodía, un 26.3% más, pero por debajo del precio de la oferta.

Las acciones de HSBC que cotizan en Hong Kong cayeron 6.2% a 103.7 dólares hongkoneses al descanso, un rendimiento mucho peor que el descenso del 0.15% del índice Hang Seng.

HSBC dijo que la oferta se hizo con una prima del 30.3% sobre el precio de cierre de Hang Seng Bank de 119 dólares hongkoneses el miércoles.

La operación supone la mayor operación corporativa bancaria en Hong Kong en más de una década, desde que OCBC compró Wing Hang Bank en 2014 mediante una operación de 5,300 millones de dólares, según Michael Makdad, analista de renta variable de Morningstar.