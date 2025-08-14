Las ganancias de Swiss Re aumentan 24% a pesar de los incendios de Los Ángeles

El gigante de los reaseguros, Swiss Re, informó ayer 14 de agosto, de un fuerte aumento de su ganancia neta en el primer semestre del año, a pesar de los costosos incendios forestales que asolaron Los Ángeles.

El grupo, que actúa como asegurador de compañías de seguros, mencionó que su utilidad después de impuestos alcanzó 2,600 millones de dólares en los seis primeros meses del 2025, 24% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las reclamaciones por catástrofes naturales ascendieron a 556 millones de dólares, principalmente en relación con las llamas de Los Ángeles en enero, detalló Swiss Re en un comunicado de resultados.

Sin embargo, los siniestros por grandes catástrofes naturales cayeron en el segundo trimestre, según la empresa.

Swiss Re dijo la semana pasada que los incendios de Los Ángeles constituyeron, con diferencia, el evento de pérdida por incendio forestal asegurado más grande de la historia para toda la industria de seguros, alcanzando un estimado de 40,000 millones de dólares.

“Nos hemos beneficiado de un segundo trimestre relativamente tranquilo en lo que respecta a grandes pérdidas después de un comienzo de año difícil”, expresó el director ejecutivo, Andreas Berger, en una conferencia telefónica.

Los rivales de la compañía suiza, Munich Re y Hannover Re, también informaron mejoras en el volumen de reclamaciones en el segundo trimestre.

Swiss Re aseguró que mantendría su objetivo de ganancias para todo el año, con una utilidad neta de 4,400 millones de dólares.

“Dada la amplia incertidumbre geopolítica y macroeconómica, y a medida que entramos en el pico de la temporada eólica, permanecemos vigilantes”, advirtió Berger en el estado de resultados.