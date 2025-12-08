Financieras impulsan discusión técnica para modernizar regulaciones de PLD y activos digitales

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) señaló que México requiere actualizar su marco regulatorio con el fin de fortalecer la integridad del sistema financiero, acompañar la innovación y reforzar la protección a los usuarios en un entorno cada vez más digital.

A través de un encuentro especializado, el gremio reunió a especialistas para analizar temas como investigaciones financieras; procesos de verificación de identidad bajo los principios “Conoce a tu Cliente” (KYC, por sus siglas en inglés) y “Conoce tu Transacción” (KYT, por sus siglas en inglés); tendencias globales de monedas estables (stablecoins); riesgos derivados del fraude por compromiso de correo empresarial; estándares regulatorios internacionales; y la evolución de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

De acuerdo con Unifimex, estas acciones buscan contribuir al posicionamiento de México como referente regional en materia de seguridad financiera.

Los trabajos se realizaron en el marco del “AML & Crypto Summit 2025”, evento organizado por el gremio que reunió a autoridades de Estados Unidos y México, instituciones financieras, empresas del ecosistema de activos digitales, firmas de cumplimiento normativo, académicos y estudiantes. El espacio funcionó como un foro de capacitación técnica e intercambio especializado sobre riesgos emergentes en los mercados financiero y virtual.

El encuentro marcó el primer ejercicio de gran escala bajo la presidencia ejecutiva de Soraya Pérez Munguía, quien destacó que la organización atraviesa una nueva etapa orientada al trabajo conjunto entre sectores.

“Unifimex está viva, está activa y está trabajando con una visión amplia y de futuro. Lo que hoy hicimos va más allá de nuestros asociados: es un ejercicio abierto a todo el sistema financiero, porque fortalecer la integridad del sector requiere colaboración y corresponsabilidad”, afirmó.

Pérez Munguía añadió que la labor de Unifimex trasciende la representación de sus miembros, al buscar contribuir a la estabilidad, transparencia e innovación del ecosistema financiero en general.

El evento se llevó a cabo en coordinación con la Oficina de Investigación Criminal del Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos (IRS-CI, por sus siglas en inglés) y con la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). También participaron representantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Asimismo, el encuentro contó con el apoyo de patrocinadores nacionales e internacionales como Coinpro, TRM Labs, LexisNexis Risk Solutions y Chainalysis. A lo largo de dos días de mesas técnicas y paneles binacionales, se revisaron riesgos emergentes tanto en el sistema financiero tradicional como en el sector de activos virtuales.