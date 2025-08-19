Country Garden obtiene el apoyo del grupo de acreedores

Country Garden, promotor inmobiliario chino, informó ayer 18 de agosto, que llegó a un acuerdo con un grupo central de acreedores bancarios que posee 49% de su deuda offshore, marcando otro paso en su plan de reestructuración de 14,100 millones de dólares.

La empresa, que en su día fue el mayor desarrollador inmobiliario de China, incumplió el pago de 11,000 millones de dólares en bonos offshore a finales del 2023, lo que se sumó a una crisis que afectó a todo el sector y que ya había visto quiebras de alto perfil, incluida la de China Evergrande Group.

Country Garden, que busca reducir su carga de deuda offshore en 78%, mencionó que los tenedores que representan 77% del valor de sus bonos habían aceptado su propuesta de reestructuración.

Una propuesta de reestructuración normalmente requiere el apoyo de más de 75% del valor de los acreedores para ser aprobada.

El acuerdo se produce tras el respaldo que obtuvo de un grupo clave de tenedores de bonos en abril.

Country Garden sigue siendo objeto de una petición de liquidación, con una audiencia judicial programada para enero del 2026. El promotor afirmó que estaba trabajando con los tenedores de bonos y los acreedores bancarios para completar la documentación de la reestructuración, que espera finalizar a finales del 2025.