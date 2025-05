Convención Bancaria 2025: sostenibilidad, digitalización e inclusión financiera, entre los temas de su edición 88

Con el lema “La Banca y su aportación al desarrollo de México”, la Asociación de Bancos de México (ABM) celebrará la 88 Convención Bancaria los próximos 8 y 9 de mayo de 2025, por primera vez en Nayarit, donde líderes financieros, autoridades y expertos discutirán temas clave como sostenibilidad, ciberseguridad, inclusión financiera y transformación digital.

Esta edición 88 de la Convención Bancaria contará con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien inaugurará los trabajos del evento económico-financiero más relevante del país.

Jueves 8 de mayo

La convención comenzará el jueves 8 de mayo con la firma de la actualización del Protocolo de Sostenibilidad de la banca mexicana, así como la firma de un convenio entre la ABM y la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, programadas para las 9:00 horas.

Ese mismo día, a las 9:40 horas, se llevará a cabo una conferencia de prensa encabezada por Julio Carranza Bolívar, presidente saliente de la ABM. Posteriormente, a las 9:45 horas, se desarrollará el panel “Estándares de cumplimiento financiero a nivel internacional”, con la participación de Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Narciso Campos Cuevas, socio de White & Case, José Luis Stein-Velasco González-Casanova, Regional Head of Financial Crime for Mexico and Latin America, HSBC

Las actividades continuarán a las 10:45 horas con el panel “Papel de las PyMEs en la economía y su financiamiento por parte de la banca”, que contará con la presencia de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno Federal, Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Nafin– Bancomext y Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI y Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente del Consejo y director general, Grupo Financiero BBVA.

A las 17:00 horas se realizará la ceremonia inaugural, que contará con la intervención de Claudia Sheinbaum.

Viernes 9 de mayo

El viernes 9 de mayo, las actividades inician a las 6:30 horas con una carrera con causa a beneficio de Fundación Quiera. A las 10:00 horas se llevará a cabo la conferencia “Digitalización y reducción del uso del efectivo en la economía” en la que participan Eswar Prasad Tolani, Senior Professor of Trade Policy at Cornell University; Lauren H. Cohen, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, experto en finanzas e inversiones; José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal.

Más tarde, a las 12:30, se llevará a cabo la conferencia “La importancia de las instituciones en el desarrollo de los países”, con la participación de James Robinson, Premio Nobel de Economía 2024.

Finalmente, a las 13:45 horas se realizará la sesión de clausura, en la que Emilio Romano Mussali asumirá la presidencia de la ABM en sustitución de Julio Carranza Bolívar. El evento será cerrado con un mensaje del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, y un concierto de clausura con el grupo Matute.

Consulta la agenda completa en la siguiente liga: https://abmcb.org/#programa